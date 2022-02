Fyret sort træner går til angreb: NFL styres som en plantage

Amerikansk fodbold. Den fyrede træner i NFL-klubben Miami Dolphins, Brian Flores, langer gevaldigt ud efter NFL-organisationen, som han beskylder for racisme. Brian Flores blev i sidste uge han forbigået, da New York Giants ansatte en ny træner. Det tegner for ham et mønster, og nu sagsøger han NFL. »På visse kritiske måder er NFL raceadskilt og styres meget som en plantage«, lyder det ifølge AFP i søgsmålet, hvor der endvidere står: »Ejerne ser kampene fra toppen af NFL-stadioner i deres luksusbokse, mens deres arbejdsstyrke af hovedsageligt sorte spillere sætter deres kroppe på spil hver søndag, tager onde slag og får invaliderende skader på deres kroppe og deres hjerner«. NFL afviser anklagerne. »Mangfoldighed er kernen i alt, hvad vi gør, og der er få emner, som vores klubber og vores interne ledelsesteam bruger mere tid på«.

Fodbold. U21-landsholdsspilleren Japhet Sery Larsen skifter klub i Norge fra Brann til mesterklubben Bodø/Glimt.

Olympisk. Ishockeylandsholdsspillerne Matthias Asperup og Nick Olesen blev testet positiv for coronavirus ved ankomsten til vinter-OL i Beijing. De positive test medfører, at de to spillere foreløbig ikke kan være en del af den danske delegation og er isoleret på et hotel. Danskerne har dog taget fem reservespillere med til Kina, så træningen inden den første kamp mod Tjekkiet på onsdag i næste uge kan foregå optimalt.