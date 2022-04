Ung eliteudøver fik to års karantæne og besked om, at han ikke kunne klage – nu reagerer DIF

Da skiløberen Marcus Toft Vorre fik to års karantæne fra det danske elitearbejde, fik han at vide, at han ikke kunne klage til en upartisk instans. Det møder skarp kritik, at han stod uden retssikkerhed. DIF går nu i rette med skiforbundet.