Politiet havde truet med yderligere sanktioner: Foruden et par stolekast, forløb aftenens storkamp nogenlunde fredeligt

FCK og Brøndby IF opfordrer fans til at afstå fra vold og aggressioner før aftenens kamp mellem ærkerivalerne. De sidste to kampe er spillet uden fans fra modstanderhold efter opfordring fra politiet.