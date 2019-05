Sportsdomstol tillader, at forbund må tvinge kvindelige eliteatleter til at tage medicin mod testosteron

Den Internationale Sportsdomstol i Lausanne (Cas) oplyste onsdag, at dens panel i sagen mellem løberen Caster Semenya/Det Sydafrikanske Atletikforbund (ASA) og Det Internationale Atletikforbund (IAAF) har afgjort, at det er i orden, at IAAF kræver, at kvindelige atleter med et særligtt højt niveau af testosteron skal tage en medicin for at sænke deres testosteron.

Baggrunden for sagen ved Cas er, at IAAF sidste år besluttede at indføre et omstridt regelsæt på området. Indgrebet er fra de fleste sider blevet set som en direkte følge af løberen Caster Semenyas dominans på 800 meter det seneste årti. Sydafrikaneren er regerende olympisk mester og verdensmester på distancen.

Forholdet mellem ASA og IAAF har været anstrengt siden VM i Berlin 2009, hvor Semenya som teenager blev udsat for en hård behandling fra det internationale forbund, og hvor det blandt andet kom frem, at hun havde måttet gennemgå en kønstest for at få tilladelse til at stille op.

Caster Semenya vandt som 18-årig suverænt guldet på 800 meter med mere end to sekunders afstand til kenyanske Janeth Jepkosgei og britiske Jenny Meadows på de følgende pladser.

IAAF’s nye regelsæt på området, kaldet DSD (Differences of sex Development), skulle være trådt i kraft 1. november 2018, men blev udskudt på grund af det sydafrikanske initiativ med at sende sagen til Cas.

Cas-panelet erkender, at der er tale om diskrimination, men et flertal i panelet mener, at regelsættet er nødvendigt for at opnå et retfærdigt konkurrencemiljø i kvindernes atletik. Panelet understreger også, at ASA ikke har været i stand til at dokumentere, at DSD-reglerne er ugyldige.

»Diskriminationen er nødvendig, rimelig og indebærer de rette midler for at opnå IAAF’s mål – nemlig at bevare integriteten i kvindernes atletik i de specifikke discipliner«, hedder det blandt andet i en pressemeddelelse fra Cas.

Cas-panelet udtrykker dog samtidig en bekymring for, hvordan DSD-reglerne bliver implementeret, og hvordan der i fremtiden bliver holdt øje med, at det foregår på en retfærdig måde.

Blandt andet peger panelet på, at der fortsat mangler noget viden på området vedrørende, hvordan hormonbehandlingen af de berørte atleter påvirker dem på langt sigt. Viser der sig utilsigtede reaktioner ved indtagelsen af den pågældende medicin, kan det senere vise sig, at det er umuligt at gennemføre DSD-reglerne på en forsvarlig måde, forklares det.

Den fulde 165 sider rapport, som Cas-panelet har udarbejdet i sagen, er endnu ikke tilgængelig, men der bliver snarest offentliggjort et uddrag af den. Afgørelsen kan inden for 30 dage ankes til den schweiziske højesteret.