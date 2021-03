Lynvisit: Danske sprintere sendes på snørklet jagt efter OL-point i Polen

Danmark har sendt 15 atletikudøvere til denne weekends inde-EM i den polske by Torun, der er kendt for sit stærke speedwayhold, og med truppen, der er den største i nyere tid, følger forventninger til netop de hurtigste danskere. Fem sprintere skal prøve lykken på 60 meter, og selv om de alle søger EM-succes, er deres resultater måske især vigtige, hvis man ser lidt længere frem i sæsonen.

»Der er helt klart et OL-perspektiv i Polen«, siger Dansk Atletiks elitechef, Bo Overgaard.

»Især har Kojo Mosah i sprint haft en super indendørssæson indtil videre, hvor han har scoret vigtige bonuspoint til verdensranglisten. Hvis han kommer ud af indesæsonen med det højest mulige pointtal, skal han finde tre gode løb efter EM, hvor han så kan bringe sig i stilling som mulig OL-deltager. Resultaterne på 60 meter, som der løbes ved inde-EM, tæller nemlig med til 100 meter i OL-kvalifikationen«.

Kojo Musah og andre atleter kan kvalificere sig til OL på to måder. Enten ved at klare det direkte tidskrav eller via placering på verdensranglisten. Her vil der være tale om en ’renset’ rangliste, da der kun må komme tre atleter fra hver nation med til OL.