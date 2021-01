Axelsen triumferer for anden uge i træk i Thailand med sejr i danskerduel

Viktor Axelsen har fået en formidabel start på 2021, og søndag satte han endnu en tyk streg under sin øjeblikkelige dominans. Den danske badmintonspiller vandt for anden uge i træk en Super 1000-turnering i Bangkok, da han i finalen i Thailand Open bankede landsmanden Hans-Kristian Vittinghus 21-11, 21-7.

Vittinghus, der for første gang var med i finalen i en turnering af den kaliber, kæmpede hårdt, men var ikke i nærheden af at true verdensranglistens nummer fire på noget tidspunkt. Axelsen har nu vundet 24 turneringskampe i træk og har ikke tabt siden nederlaget til indonesiske Anthony Sinisuka Ginting for cirka et år siden.

Til trods for nederlaget kan Hans-Kristian Vittinghus med sin finaleplads se frem til et pænt skridt op på verdensranglisten, hvor han før turneringen lå nummer 42. Den 35-årige badmintonveteran spillede sig overraskende frem til mødet med Axelsen ved at slå Anders Antonsen i semifinalen. Men mod Axelsen stod det hurtigt klart, at det ville blive svært at levere endnu en overraskelse på halgulvet i Thailands hovedstad.

Sled for sagen

Vittinghus holdt bestemt ikke igen. Han sled hårdt for sagerne i alle dueller, men mod den langlemmede og reaktionsstærke Axelsen skal der meget til at afgøre duellerne. Defensiven hos sidste års All England-vinder var tæt på umulig at nedbryde for Vittinghus, og efter at have skiftet ketsjer snuppede Axelsen seks point på stribe.

Bagud 3-9 var det op ad bakke for Vittinghus, som havde tabt tre af fem kampe til sin landsmand i internationale turneringer forud for finalen. Vittinghus spillede egentlig fint, men kunne ikke lukke duellerne, og Axelsen sikrede sig første sæt på først mulige chance.

Finalefavoritten lagde offensivt ud i andet sæt og satte sin landsmand under yderligere pres. Det kastede hurtigt en føring på 8-0 af sig, og al spænding var reelt elimineret fra opgøret. Axelsen kørte rundt med Vittinghus og havde ikke tænkt sig at lade Vittinghus pynte på resultatet. Det blev tydeligt, da Axelsen bragte sig på 10-2 med et højlydt »ja tak«.

Axelsen kørte sikkert sejren hjem og kan nu gå efter et hattrick i næste uges sæsonfinale, der ligeledes spilles i Bangkok.

Hos kvinderne vandt spanieren Carolina Marín ligeledes for anden uge i træk. Og igen gik det ud over Tai Tzu-ying fra Taiwan, som ligesom for en uge siden tabte i to sæt til Marin i finalen.

ritzau