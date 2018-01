Ny boss sammenligner 20-årigt dansk talent med etableret verdensstjerne Den dobbelte danske U23-europamester Pernille Mathiesen spås en lys fremtid hos ny arbejdsgiver.

Mens den hollandske superstjerne Tom Dumoulin forleden ved Team Sunwebs præsentation i Berlin berettede om sin satsning på at genvinde Giro d’Italia, stod den 20-årige Pernille Mathiesen på den samme scene og iført et dress magen til den feterede hovedpersons, men med forventninger til den kommende sæson på et ganske anderledes mådeholdent niveau.

Den unge dansker er fra årsskiftet indlemmet i Team Sunweb-familiens succesrige kvindetrup, der i den forgangne sæson imponerede blandt andet ved – ligesom den mandlige del af kollektivet - at erobre VM-guld i holdløb i Bergen, og hun står nu på tærsklen til et eventyr, hvor den maksimale opfyldelse af drømmene vil indebære, at hun en dag opnår en status på sit område, som kan sammenlignes med Dumoulins.

Eller måske snarere – for nu ikke at overskride kønsgrænserne – med sin ti år ældre holdkammerat Ellen Van Dijks, som blandt mange imponerende bedrifter bl.a. har vundet Flandern Rundt og verdensmesterskabet i enkeltstart – to udfordringer, som også står højt på den unge danskers ønskeliste.

Sammenlignes med verdensstjerne

Netop Ellen van Dijk refererede Team Sunweb da også til, da engagementet med Pernille Mathiesen offentliggjordes .

»Vi ser meget tydelige lighedstegn mellem Pernille Mathiesen og Ellen van Dijk og regner med, at den unge dansker kan få en lige så fornem karriere som Ellen«, fastslog således dengang holdets hollandske sportsdirektør for kvinderne, Hans Timmermans, og dermed er barren unægtelig sat højt for U23-europamesteren i både enkeltstart og linjeløb.

»Vi betragter Pernille som en klar forstærkning til forårets klassikere. Desuden kan hun gennem hele sæsonen gå ind som en vigtig brik i vores leadout i spurterne«.

Vandt VM-sølv allerede i 2014

Pernille Mathiesen markerede sig første gang på den internationale scene, da hun i 2014 ved VM i Ponferrada erobrede sølv på juniorpigernes enkeltstart slået med 10 sekunder af australieren Macey Stewart – et resultat, der dog delvis blev overskygget af, at Amalie Dideriksen få dage senere for andet år i træk hyldedes som verdensmester i linjeløbet.

Siden har Pernille Mathiesen også haft sin skolegang at koncentrere sig om, men da studentereksamenen i sommer kom i hus, registreredes kort efter den foreløbige kulmination på præstationerne med den dobbelte guldopvisning ved U23-europamesterskaberne i Herning.

På det tidspunkt var hun en del af Bjarne Riis’ og Lars Seiers Team Virtu Cycling, hvor hun bl.a. deltog i Giro d’Italia, men ikke betænkte sig, da tilbuddet fra Team Sunweb forelå.

Følte sig sat i bås

»Jeg har opfattet det, som om jeg er blevet sat i bås som temporytter. Når der skulle lukkes huller, blev jeg dirigeret frem, men jeg føler selv, at jeg kan gøre mig på andre områder, og den opfattelse har jeg heldigvis også mødt her i mine nye omgivelser«, fortæller Pernille Mathiesen.

»Jeg vil meget gerne være en mere komplet rytter. Ledelsen mener, at det kan lade sig gøre, og jeg stræber først og fremmest efter at kunne hævde mig i forårsklassikerne«.

»Det er de løb, jeg drømmer om at vinde. Jeg synes, jeg er god til at køre på brosten, men det handler også om at være placeret langt fremme i feltet, når de strækninger melder sig, og det skulle være muligt på mit nuværende hold«.

Både spændt og lidt nervøs

Selv om Pernille Mathiesen på Team Virtu lærte de krav at kende, som stilles for at kunne begå sig på højt niveau, er det et helt nyt kapitel, hun nu står overfor.

»Jeg er både meget spændt og bestemt også lidt nervøs, for jeg er ikke vant til at være væk hjemmefra i lang tid. Til februar flytter jeg ind i en team-bolig i Holland, hvor jeg det meste af foråret skal bo sammen med nogle af mine holdkammerater, fordi det gør det nemmere at komme frem og tilbage til løbene«.

»Jeg har altid følt, at jeg fungerer bedst i trygge omgivelser, men det skridt, jeg nu har taget, er nødvendigt, hvis jeg vil udleve min drøm, så der er jo ikke så meget at stille op. Og i øvrigt har min mor og far også lovet at komme på besøg indimellem«, lyder det med et smil fra Pernille Mathiesen.