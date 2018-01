Cykelpræsident opfordrer Sky til at suspendere Froome Dopingsagen mod Chris Froome skader cykelmiljøet, og Team Sky bør suspendere Froome, mener UCI-præsident.

En endelig afgørelse i dopingsagen omkring Chris Froome kan trække ud, og derfor bør Team Sky suspendere den britiske cykelstjerne.

Det mener præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient.

»Sky burde suspendere Froome. Det er ikke min opgave at blande mig, men uden at kommentere på skyldsspørgsmålet, vil det være nemmest for alle (hvis Sky suspenderer Froome, red.)«, siger David Lappartient ifølge AFP i et interview med den franske avis Le Telegramme.

»Det er op til Dave Brailsford (Team Sky-manager, red.) at tage ansvar, og bortset fra det, så tror jeg, det er, hvad de øvrige ryttere ønsker«, siger Lappartient i interviewet.

UCI-præsidenten siger, at uanset, om Froome er skyldig eller ej, så kommer tvivlen ikke Froome til gode lige nu, og David Lappartient nævner, at sagen gør, at Froome allerede har lidt et knæk i den bredde offentlighed.

Lappartient annoncerede for nylig, at en afgørelse i sagen vil falde inden Giro d'Italia, der begynder 4. maj. Men UCI-præsidenten vurderer, at sagen kan trække i langdrag.

»Det bliver et juridisk slag, som vil vare længe. Denne sag bliver ikke afgjort på to minutter. Den kan fortsætte i mindst et år«, siger Lappartient.

Foto: Poppe Cornelius/AP UCI-præsident David Lappartient mener, at en langtrukken sag om Froome vil skade hele cykelmiljøet.

UCI-præsident David Lappartient mener, at en langtrukken sag om Froome vil skade hele cykelmiljøet.

Han nævner, at Froome og Sky-holdets advokater kan vælge at indbringe en afgørelse for Den Internationale sportsdomstol (CAS).

Positiv test under Vueltaen 2017

Briten afgav en mistænkelig dopingprøve 7. september i fjor under Vuelta a España. Prøven viste spor af stoffet salbutamol, som blandt andet findes i astmamedicin.

Stoffet er ikke ulovligt i sig selv. Men en rytter må ikke have mere end en koncentration af salbutamol på maksimalt 1000 nanogram per milliliter i kroppen, og Froomes urintest viste det dobbelte.

Chris Froome har allerede annonceret, at han agter at stille op i både Giro d'Italia og Tour de France i 2018, selv om han af mange ikke er velkommen, som situationen er i øjeblikket.

Christian Prudhomme, der er direktør for Tour de France, har tidligere meddelt, at han ikke ønsker at se Froome i Touren, mens en undersøgelse stadig er i gang.

Kritik fra konkurrenterne

En række af Froomes rivaler har også kritiseret sagens forløb indtil nu.

Tom Dumoulin (Sunweb) har eksempelvis nævnt, at en tilsvarende sag for ham hos Sunweb ville have betydet, at han var blevet suspenderet.

Tilsvarende har Romain Bardet (AG2R) udtrykt, at hvis Sky ikke vil suspendere Froome, så bør Froome selv trække sig, indtil der er en endelig afgørelse i sagen.

Froome vandt den seneste Vuelta. Han har desuden vundet Tour de France fire gange.

