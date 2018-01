Succeshold får endnu en afsporet vindertype på ret køl efter slem nedtur Italieneren Giacomo Nizzolo sørgede på finaleetapen i Vuelta a San Juan for den femte sejr på seks dage til Trek-Segafredo.

På seks forrygende januardage har det amerikanske mandskab Trek-Segafredo markeret sig som sæsonpremierens imponerende succeskollektiv med fem sejre fordelt på fire ryttere på to forskellige kontinenter.

Få timer efter at den tilsyneladende genopstandne tyske klassikerkonge John Degenkolb også trak sig ud af sin anden start i år på Mallorca som vinder, var det en anden af holdets ryttere, som i 2017 kæmpede med store problemer, der atter fik lejlighed til at juble.

Det skete, da den 28-årige italiener Giacomo Nizzolo susede først over stregen som vinder af massespurten på den 141,3 km lange finaleetape i Vuelta a San Juan med start og mål i San Juan.

Fik revanche for tidligere nederlag

Nizzolo henviste argentineren Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors) til andenpladsen og fik dermed revanche for nederlaget på 4. etape, da rækkefølgen var lige omvendt.

Ydermere noteredes Nizzolo for sin første gevinst siden oktober 2016, hvor alt tegnede lovende og lyserødt for den italienske spurtkanon, der imidlertid blev ramt af sygdom og skader på stribe i sidste sæson.

Her blev italieneren tvunget til at holde længere pauser og var kun i konkurrence i 28 dage uden at kunne vinde.

Det kom som en enorm skuffelse, efter at Nizzolo, der har kørt for sin nuværende arbejdsgiver siden starten på den professionelle karriere i 2011, tilsyneladende havde fået sit gennembrud i 2016.

Lykkelig efter et år fyldt med problemer

Her sikrede han sig syv sejre og blev bl.a. italiensk mester, ligesom han sluttede på førstepladsen i pointkonkurrencen i Giro d’Italia for andet år i træk – dog uden at have vundet en etape i hjemlandets rundtur.

»Efter alle de problemer, jeg var igennem sidste år, er jeg ovenud lykkelig for, at det hårde arbejde, jeg har leveret i vinter, allerede nu bærer frygt«, siger Giacomo Nizzolo til Trek-Segafredos hjemmeside.

»Holdet arbejdede for mig hele dagen. Først ved at sørge for, at et udbrud blev kørt ind og i finalen ved at bringe mig frem til den helt rigtige position, så jeg fik perfekte betingelser for at slutte af«.

»Det er en fantastisk stime, holdet er inde i lige nu, men jeg synes også, vi fortjener det, for vi har virkelig været igennem nogle meget grundige forberedelser«.

Foruden Nizzolo og Degenkolb har også ireren Ryan Mullen med gevinst på enkeltstarten i Vuelta a San Juan og letten Tom Skujins på Mallorca bidraget til Trek-Segafredos sejrskonto.

Argentinsk mester sluttede som samlet vinder

Som ventet fik finaleetapen i det seks dage lange arrangement ingen indflydelse på slutstillingen, hvor den 24-årige argentinske mester Gonzalo Najar fra det lokale San Juan-kontinentalhold uden de store problemer forsvarede den førsteplads, han så overraskende sikrede sig med solotriumfen på løbets kongeetape.

Som i sidste sæson besatte den tidligere verdensstjerne, den 41-årige spanier Oscar Sevilla, der kører for det colombianske 3. divisionshold Medellin-Inder, andenpladsen slået med 51 sekunder, mens den 20 år yngre italiener Filippo Ganna (UAE Team Emirates) fuldendte podiet med et minus på 1.11 minut.

Den resterende del af top-10 i Vuelta a San Juan tager sig således ud: 4. Rodolfo Torres (Androni-Sidermec) 1.41 minut, 5. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) 1.58, 6. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) 1.59, 7. Omar Mendoza (Medellin-Inder) 2.08, 8. Dayer Quintana (Movistar) 2.59, 9. Kanstantin Siutsou (Bahrain-Merida) 3.19, 10. Rémi Cavagna (Quick-Step Floors) 3.26.