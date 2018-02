Par nr. 7 er smidt 7 runder bagud, når kampen om seksdagessejren skærpes Aftenens 75 km lange handikapjagt udgør traditionelt et sportsligt højdepunkt i det københavnske seksdagesløb.

Ingen andre steder end i det københavnske seksdagesløb sendes aktørerne ud i så udmarvende en kappestrid som den, der forestår i aften med den 75 km lange handikapjagt i Ballerup Super Arena.

Distancen og den kendsgerning, at de mindre par pludselig øjner en reel chance for at få ram på »de store« tilfører denne udfordring et ekstra incitament og garanterer, at der er fuldt tryk på fra første færd.

Og det viser sig år efter år, at lige netop dette indslag har en særlig appel til den hårde kerne af cykelentusiaster blandt tilskuerne.

Tre toppar med minus på 7 runder

Sportsleder Jimmi Madsen, der afgør, hvor mange minusrunder, der skal uddeles, har da også sørget for, at de par, som præger toppen af den samlede stilling, for en aften bliver sendt så langt agterud, at det vil vise sig så godt som umuligt for dem, at stå som vindere af denne specielle disciplin, når strabadserne er afsluttet kort før midnat.

Således har den tidligere vinterbanestjerne ekspederet sine stærkt rivaliserende landsmænd i par nr. 7 og par nr. 9 Michael Mørkøv og Marc Hester med deres respektive makkere belgieren Kenny De Ketele og tyskeren Leif Lampater syv omgange bagud, og det samme gælder for den hollandsk-belgiske duo Yoeri Havik-Moreno De Pauw.

To par indleder jagten på 0 omgange

To par er de mest favoriserede, idet de tager fat på den krævende styrkeprøve med forspringet på helt op til syv runder til konkurrenterne.

De to konstellationer er den tysk-danske Nico Hesslich-Sebastian Lander og den engelsk-irske Stephen Bradbury-Marc Potts.

Lidt usædvanligt er løbets reelle agterlanterne Daniel Holloway, USA-Hans Pirius, Tyskland, som går ind til aftenens strabadser med et minus på 28 omgange, ikke tilgodeset i samme grad, som Hesslich-Lander og Bradbury-Potts, men tager fat på handikappet 1 omgang efter de to nævnte.

OL-bronzevindere fik en succesoplevelse

Langt de fleste gange har det været et af de par, som kæmper for at markere sig i den nederste del af klassementet, der denne aften har haft held og dygtighed til at brillere.

Sidste år var det således de to OL-bronzevindere i 4 km holdforfølgelsesløb Casper Folsach og Frederik Rodenberg, der ikke alene triumferede, men også gjorde det i rekordtid, eftersom de tilbagelagde de 75 km med en gennemsnitshastighed på 54,468 km/t.

Folsach og Rodenberg, der i øjeblikket er med landsholdet i VM-træningslejr i Sydafrika, formåede også at hævde sig i andre konkurrencer under seksdagesløbet, men i den samlede stilling måtte de affinde sig med at slutte som nr. 12 med et minus på 29 omgange til deres sejrende landsmænd Michael Mørkøv og Lasse Norman.

To unge danskere har imponeret hidtil

Alligevel fik de ikke mindst i kraft af handikapjagten en succesoplevelse ud af deltagelsen i vinterbaneshowet, og noget tilsvarende kan også blive tilfældet for det eneste rent danske par i den aktuelle forestilling i Ballerup Andreas Stokbro og Andreas Kron på henholdsvis blot 20 og 19 år.

For syv år siden stod de to som vindere af miniseksdagesløbet, og nu hører de til den store skare af danske talenter, som leverer glimrende præstationer på både bane og landevej.

De har imponeret de seneste døgn i Ballerup med en særdeles offensiv indstilling, og de har gjort det så godt, at de er helt fremme som nr. 7 sammenlagt 9 omgange efter De Ketele-Mørkøv.

Dette overraskende positive mellemfacit betyder imidlertid også, at de bliver sat på en barsk opgave i handikappet. De starter nemlig med et minus på 4 omgange til Hesslich-Lander og Bradbury-Potts, hvilket også vil sige, at de kun er 3 foran topparrene.