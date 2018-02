Balladen i Ballerup: Mut dansk topnavn brillerer, men lader kun benene tale Marc Hester og Leif Lampataer bragte sig i søndagens timejagt efter omdiskuteret afslutning på højde med par nr. 7.

SEKSDAGESLØB STILLINGEN Når det 56. københavnske seksdagesløb genoptages mandag aften, ser stillingen således ud: 1. Kenny De Ketele, Belgien-Michael Mørkøv 173 point, 2. Leif Lampater, Tyskland-Marc Hester 170. 1 omgang tilbage 3. Yoeri Havik, Holland-Moreno De Pauw, Belgien 159, 4. Lindsay De Vylder-Robbe Ghys, Belgien 149. 2 omgange tilbage 5. Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen 136. 8 omgange tilbage 6. , Sebastian Mora, Spanien-Jesper Mørkøv 105. 9 omgange tilbage 7. Andreas Kron-Andreas Stokbro 108, 8.Otto Vergaerde-Jules Hesters, Belgien 105. 11 omgange tilbage 9. Melvyn Van Zijl, Holland-Jonas Aaen 87. 13 omgange tilbage 10. Adrian Teklinski-Szymon Krawczyk, Polen 83. 17 omgange tilbage 11. Nico Selenati, Schweiz-Achim Burkart, Tyskland 75, 12. Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig 20. 21 omgange tilbage 13. Stephen Bradbury, Storbritannien-Marc Potts, Irland 49. 22 omgange tilbage 14. Mark Downey, Irland-Sebastian Lander 38. 28 omgange tilbage 15. Daniel Holloway, USA-Hans Pirius, Tyskland 26. Vis mere

Med aggressiv og flot kørsel henrykkede den danske underdog i bataljerne på velodromen i Ballerup Super Arena Marc Hester tilskuerne til søndagens udfoldelser i det københavnske seksdagesløb, da han i absolut sidste øjeblik sammen med sin tyske makker Leif Lampater erobrede en omgang, så han bragte sig på højde med rivalerne i par nr. 7 Michael Mørkøv og belgieren Kenny De Ketele inden de to sidste døgn.

Kun 3 point skiller de to konstellationer i 7’ernes favør, når løbets genoptages i morgen, så Hester, der forleden i dette medie beklagede sig over, at han føler sig udsat for en personlig hetz fra Michael Mørkøvs side, men bedyrede, at han var parat til at tage kampen op, dokumenterede dette sidste med dagens præstation.

Til genæld havde den 32-årige Hester ikke lyst til at udtale sig til Politiken, efter at han og Lampater havde vundet den afsluttende timejagt, som for alvor involverer dem i topstriden.

Sad længe bag kabinens forhæng

I omkring fem minutter sad Marc Hester bag forhænget i den lille kabine på inderkredsen, inden han dukkede op, og da han endelig kom frem med sejrsbuketten i hånden, var han usædvanlig mut og afvisende.

»Jeg vil ikke sige noget«, lød det kort og vrantent.

Og på gentagne spørgsmål om, hvorfor han ikke ville kommentere dagens begivenheder, nøjedes Mark Hester, mens han stilede mod trappen, der fører ned til hallens yderområder, med at sige:

»Nu har jeg fået alle idioterne på nakken, efter at det har stået i jeres avis, at jeg ikke ville snakke med De Ketele forleden«.

Ingen forklaring fra Hester

Der sluttede så den samtale, og hvem Hester egentlig mente med idioterne, blev ikke uddybet nærmere.

Men sur var han altså over, at Politikens udsendte forleden observerede, at Kenny De Ketele efter en jagt forgæves søgte at komme i kontakt med Hester – et intermezzo, der opfattedes som et umiskendeligt signal om, at klimaet mellem vinterbaneshowets to danske topnavne Michael Mørkøv og Marc Hester er iskoldt.

Marc Hesters manglende talelyst betyder også, at det ikke kan lade sig gøre at viderebringe hans forklaring på den hektiske afslutning på finalen, som sendte ham og Lampater op på siden af Mørkøv-De Ketele.

Kommissær: Alt gik efter bogen

Flere mente, at det ikke var korrekt, at Hester-Lampater blev godskrevet en rundegevinst, fordi de først fik tilslutning til feltet, efter at klokken havde lydt for sidste omgang.

»Det, der foregik, var vist ikke helt rigtigt«, konstaterede Michael Mørkøv, efter at han og De Ketele havde kørt æresrunde som løbets øjeblikkelige nr. 1 med 173 point mod 170 til Lampater-Hester – en føring, som i øvrigt kun blev skabt, fordi par nr. 7 nærmest intetanende havde scoret 4 point i den sidste spurt uden egentlig at stræbe efter det.