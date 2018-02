Spænding i ørkenen: Cavendish er tilbage i jubelrolle, Cort atter i top-10, og førertrøjen straffes

Cavendish vendte tilbage i Tour of Britain i begyndelsen af september, men nåede ikke på noget tidspunkt at levere resultater, og der blev offentligt spekuleret i, om hans tid mon nu var omme.

Det viste sig så i dag ikke at være tilfældet, og nu ligger Cavendish oven i købet i en position, hvor han kan gøre sig håb om at gentage bedriften fra 2015, da han vandt Dubai Tour sammenlagt.

Astana har problemer med satsningen

For tredje dag i træk var Magnus Cort altså at finde i top-10, og med en samlet placering som nr. 4 fortæller disse fakta et tydeligt sprog om den forrygende sæsonstart, den 25-årige dansker oplever.

Samtidig rejser den kendsgerning, at Astana havde fire ryttere blandt de 19 bedste, imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt det kasakhiske mandskab har et problem med at få satsningen i finalerne til at gå op i en højere enhed.

For hvis et leadout i en massespurt fungerer perfekt, vil højst to ryttere normalt være at finde så langt fremme i resultatlisten, mens alle andre vil være sakket betragteligt agterud efter at have udført deres job.

Magnus Cort havde i den afsluttende hektiske fase en enkelt mand til at lede sig gennem mylderet og måtte så til sidst klare sig på egen hånd, og umiddelbart virkede det, som om en større kollektiv indsats kunne have givet et bedre udbytte.

Spænding omkring kongeetapen

Under alle omstændigheder har Magnus Cort gang i en særdeles bemærkelsesværdig optræden, og den kan udvikle sig endnu mere spændende på morgendagens kongeetape fra Dubai til Hatta Dam.