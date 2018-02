Formidabel Magnus Cort erobrer førertrøje - men er to sekunder fra den rigtige Danskeren er nr. 2 sammenlagt i Dubai Tour efter kongeetapen og rykkede op på førstepladsen i ungdomskonkurrencen.

Med en kraftfuld forcering på de sidste, uhyre stejle 100 meter af klatreturen op mod målet på Hatta Dam kæmpede Magnus Cort (Astana) sig over stregen til andenpladsen på den 172 km lange kongeetape i Dubai Tour – en ny imponerende præstation, der også sendte ham op som nr. 2 i det samlede klassement blot 2 sekunder efter den førende italiener Elia Viviani (Quick-Step Floors).

Yderligere en italiener Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) havde trådt an kort inden den 25-årige dansker, og ham havde Cort ingen mulighed for at fange, hvorimod han på selve målstregen pressede sig foran hollænderen Timo Roosen (Lotto-Jumbo) og dermed sikrede sig de 6 dyrebare bonussekunder, som sørgede for avancementet i den samlede stilling.

Her er Magnus Cort nu 2 sekunder foran Colbrelli, mens den resterende del af top-10 ser således ud: 4. Nathan van Hooydonck (BMC) 7 sekunder, 5. Nacer Bouhanni (Cofidis) 8, 6. Loïc Vliegen (BMC) samme tid, 7. Roosen 10, 8. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) 14, 9. Jean-Pierre Drucker (BMC), 10. Dylan Teuns (BMC) begge samme tid.

Svært at støde Viviani fra tronen

Med morgendagens 129 km lange, fuldstændig flade 5. etape som den sidste styrkeprøve i Dubai Tour, hvor bonussekunder synes at være den eneste faktor, som kan skabe ændringer, fik Magnus Cort det naturlige spørgsmål i det officielle tv-interview, om han stadig troede på at kunne vinde løbet sammenlagt.

»Hvis det går ligesom på 1. etape, er det jo helt fint«, lød svaret med et smil fra Magnus Cort med henvisning til, at han på de indledende strabadser placerede sig foran Viviani og kun blev slået af hollænderen Dylan Groenewegen

»Mine chancer for at støde Viviani fra tronen er nok små, for han vil givetvis holde øje med mig hele dagen og sørge for, at jeg ikke snupper bonussekunder undervejs. Men det er da klart, at jeg vil prøve til det sidste«.

Viviani: Jeg skal koncentrere mig om Magnus

Vivianis vurdering af situationen stemmer nøje overens med danskerens

»Vi har set, at Magnus er meget stærk i dette løb, og derfor var det også uhyre vigtigt for mig ikke at sætte tid til på denne etape«, fastslår Elia Viviani, der blev nr. 6 på dagens etape.

Sonny Colbrelli har passeret målstregen som vinder af kongeetapen foran Magnus Cort (t.v.) og Timo Roosen.

»Vi gik ind til opgaven for at forsvare trøjen, og det lykkedes. Men endnu er intet givet. Imidlertid er det blevet en smule lettere, fordi vi nu først og fremmest har Magnus Cort at koncentrere os om. Det kan blive vanskeligt nok, men jeg er da glad for, at der ikke er så mange at holde øje med«.

Magnus Cort erobrede i øvrigt den hvide førertrøje i ungdomskonkurrencen, som belgieren Nathan van Hooydonck hidtil havde båret.

Store stjerner er ude af billedet

Kun 12 ryttere fik i den hektiske finale noteret samme tid som Sonny Colbrelli, og blandt dem, der kæmpede indædt, men forgæves for ikke at sætte sekunder til, var gårsdagens britiske sejrherre Mark Cavendish (Dimension Data).

Han tabte på de allersidste meter 11 sekunder og røg dermed reelt ud af kampen om den endelige førsteplads.