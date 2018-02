Dansker i to styrt, mens outsider overrumpler favoritterne i hård finale Søren Kragh Andersen uheldig i Tour of Oman, hvor australieren Nathan Haas sejrer og erobrer førertrøjen.

Siden australieren Nathan Haas i 2011 markerede sig som et af de mest spændende unge navne på den internationale cykelscene med præstationer, som gjorde ham til et eftertragtet objekt for de førende professionelle firmamandskaber, har han haft vanskeligt ved fuldt ud at indfri forventningerne.

Det blev det amerikanske Garmin-Sharp, som løb af med australierens underskrift på en kontrakt, men det bragende gennembrud, som bl.a. den samlede sejr i Herald Sun Tour – 2.10 minutter foran landsmanden Jack Bobridge og med danske Jonas Aaen 3.00 bagud som nr. 3 – og endags løbet Japan Cup i 2011 gav løfter om, da han repræsenterede hjemlandets Genesys-mandskab, lod vente på sig.

Enkelte sejre er det blevet til i de mellemliggende år, hvor han efter fire sæsoner skiftede til Dimension Data for så i slutningen af 2017 at indgå en aftale med Katusha-Alpecin, men da Nathan Haas stillede til start i det igangværende Tour of Oman, var det så absolut kun i en outsiderrolle.

Van Avermaet slået i spurten

Derfor kom det som en betragtelig overraskelse, da det i dag var den 28-årige australier, der susede først over stregen i en gruppe på 15 ryttere, som nåede hjem i første gruppe på den 167,5 km lange 2. etape fra Sultan Qaboos University til Al Bustan.

Og forbløffelsen blev bestemt ikke mindre af, at Haas i spurten henviste ingen ringere end verdensranglistens nr. 1 belgieren Greg Van Avermaet (BMC) til andenpladsen.

Den præstation udløste dobbelt belønning, for Nathas Haas overtog også førertrøjen, eftersom ingen af de bedst placerede fra gårsdagens etape var at finde blandt de 15.

Nibali og Lopez står stærkt

Det var til gengæld ud over Van Avermaet flere af de andre ryttere, som på forhånd var udpeget som kandidater til den endelige triumf. Således blev colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana) nr. 10 og italieneren Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) nr. 13, og de er begge at finde i den ny top-10:

1. Haas, 2. Van Avermaet 4 sekunder, 3. Alexey Lutsenko (Astana) 6, 4. Merhawi Kudus (Dimension Data) 10, 5. Nibali, 6. Dries Devenyns (Quick-Step Floors), 7. Odd Christian Eiking (Wanty Groupe Gobert), 8. Lopez, 9. Fabio Felline (Trek-Segafredo), 10. Fabien Doubey (Wanty-Groupe Gobert) alle same tid.

Yderligere fire ryttere er noteret for et minus på 10 sekunder: Jesús Herrada (Cofidis), Gorka Izagirre (Bahrain-Merida), Niki Terpstra (Quick-Step Floors) og Daniel Navarro (Cofidis).

Søren Kragh sat ud af spillet trods hjælp

Samtlige danskere har udspillet deres rolle i det overordnede regnskab, og for Søren Kragh Andersen (Team Sunweb), der på forhånd var tillagt størst chancer, skete det på dramatisk vis.

Netop som farten var på sit højeste i feltet med cirka 20 km tilbage, styrtede den 23-årige dansker for anden gang, efter at han allerede havde været en tur i asfalten i etapens indledende fase.

Han fik skiftet cykel, men havde allerede sat så meget tid til, at det ikke nyttede noget, at to af hans holdkammerater tyskeren Max Wahlscheid og hollænderen Tom Stamsnijder lod sig falde tilbage for at hjælpe.

De fik aldrig tilslutning til fronten igen, men nåede først til vejs ende blandt de sidste med et minus på 12.20 minutter.