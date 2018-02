Tiljublet hjemmebanehelt slider nu som betroet hjælper i ørkenen WorldTouren fortsætter i morgen med Abu Dhabi Tour, der har deltagelse af et væld af stjerner.

For to uger siden tiljubledes Michael Mørkøv på hjemmebanen i Ballerup Super Arena som det københavnske seksdagesshows lysende og sejrrige stjerne, men nu er han tilbage i den hjælperrolle, der fylder størstedelen af sæsonen for den 32-årige dansker.

Selv om han efter al sandsynlighed vil figurere anseligt nede på resultatlisterne i sæsonens tredje WorldTour-begivenhed, det fem dage lange Abu Dhabi Tour, udgør Mørkøv internt på det belgiske Quick-Step Floors mandskab en vigtig brik i jagten på at videreføre den succes, der her efter den første måneds aktiviteter har udmærket manager Patrick Lefeveres kollektiv som det mest vindende.

Mørkøvs opgave bliver først og fremmest at assistere italieneren Elia Viviani, der ligesom holdets anden sprinter, colombianeren Fernando Gaviria. er kommet flyvende fra start. Hver er de noteret for fire sejre, og Quick-Step Floors er kommet til emiratet ved Den Persiske Bugt med målrettede intententioner om her at kunne øge gevinstkontoen.

De tre første etaper ligger til sprinterne

»Elia har vist glimrende form her fra starten af sin første sæson på holdet«, siger den belgiske sportsdirektør Rik Van Slycke i en pressemeddelelse.

»Michael Mørkøv og Fabio Sabattini havde deres stor andel i, at Elia sejrede allerede i sin første opgave i det australske WorldTour-løb Tour Down Under«.

»De skal nu sammen med vores colombianske debutant Alvaro Hodeg, der viste fine takter i Colombia Oro y Paz, sørge for, at Elia kan være med helt fremme i kampen om sejren på de første tre etaper. De skulle ligge godt til sprinterne, men vi har tidligere set, at vinden i ørkenen kan få afgørende betydning«.

»På det punkt er vi imidlertid også godt rustet, men der er en stor flok af verdens bedste afsluttere med her i Abu Dhabi Tour, så der er ingen tvivl om, at der er udsigt til nogle meget skrappe opgør«.

Enkeltstart kan gøre en stor forskel

Der er sket den meget væsentlige ændring i den aktuelle udgave af Abu Dhabi Tour i forhold til de foregående, at der er lagt en 11 km lang enkeltstart ind den næstsidste dag, hvilket indebærer, at det ikke kun er finalestigningen på kongeetapen til Jebel Hafeet, der i år ligger sidst, som bliver udslagsgivende for det endelige klassement.

»Selv om der ikke er tale om noget langt temporidt, kan det vise sig tilstrækkeligt til at skabe udskilning mellem favoritterne, men jeg tror på, at vi har et stærkt kort sammenlagt i Julian Alaphilippe«, vurderer Rik van Slycke.

Abu Dhabi Tour er et af de arrangementer, som holdt sit indtog i WorldTouren i sidste sæson, og dermed er mandskaberne med WorldTeam-licens ikke tvunget til at stille op, som det er tilfældet med de »gamle« løb i den gennemgående sæsonkonkurrence.

Ikke desto mindre er det kun franske FDJ, der har valgt at blive hjemme, og feltet byder da også på et væld af etablerede stjerner.

Et væld af både sprintere og klassementsaspiranter

På sprinterfronten får Elia Viviani således konkurrence af eksempelvis den norske europamester Alexander Kristoff (UAT Team Emirates), tyskerne Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), Phil Bauhus (Team Sunweb) og André Greipel (Lotto Soudal), briten Mark Cavendish (Team Dimension Data) og australieren Caleb Ewan (Mitchelton Scott).

Sidste års samlede sejrherre den portugisiske eksverdensmester Rui Costa (UAE Team Emirates) har inden for egne række selskab af italieneren Fabio Aru.