To stjerner kæmper sig gennem kuldegys og sikrer storhold revanche Niki Terpstra og Philippe Gilbert giver Quick-Step Floors dobbeltsejr i minusgrader på de belgiske landeveje

Efter et nedslående udbytte af åbningsweekenden med Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Bruxelles Kuurne, hvor Philippe Gilbert med femtepladsen i førstnævnte hjemførte den eneste top-10 placering til det belgiske storhold Quick-Step Floors, tog manager Patrick Lefeveres sejrsvante tropper grundigt revanche i dagens 200 km lange Le Samyn.

Med bragende offensiv kørsel i et kuldegys af et cykelløb, som gennemførtes i minus 3 grader, splittede de totalt feltet godt halvvejs og sendte alle syv mand af sted i et udbrud på 17 ryttere.

Fremstødet reduceredes senere til en kvintet, hvor Quick-Step Floors var repræsenteret af Gilbert og hollænderen Niki Terpstra, og da strabadserne var overstået, krydsede sidstnævnte målstregen som vinder 24 sekunder foran belgieren, mens den flot fightende franskmand Damien Gaudin (Direct Energie) holdt hjem til tredjepladsen yderligere 22 sekunder efter.

Gilbert og Terpstra angreb på skift

Gaudin, der var en af dagens syv første udbrydere sammen med blandt andre Casper Pedersen (Aqua Blue Sport), blev i den afsluttende fase klemt i en ubarmhjertig sandwich mellem de to Quick-Step Floors-ryttere, da de tre endte med at udgøre fronten.

Gilbert, som var på hjemmebane i Wallonien, angreb, da der manglede 17 km, men han fik aldrig afgørende hul, fordi franskmanden jagtede ufortrødent.

Mens Gilbert endu var en anelse foran, trådte Terpstra an, skabte afstand til Gaudin, og da den 33-årige hollænder nåede op til holdkammeraten, gjorde han tegn til, at denne skulle lægge sig på hjul.

Franskmand løb tør for kræfter

Det havde Gilbert imidlertid ikke kræfter til på det tidspunkt, så i stedet udviklede det sig til 15 kilometers solosatsning fra Terpstras side, mens Gaudin nægtede at give op.

Langsomt løb franskmanden imidlertid tør for kræfter, og da der menglede 3 km, blev han ladt tilbage af Gilbert, som problemfrit kunne køre andenpladsen i hus, mens Gaudin holdt hjem til en yderst fortjent podieplacering.

Det var Quick-Step Floors 12. sejr i denne sæson, og indtil i dag havde hverken Terpstra ellers Gilbert bidraget til kontoen.

Det har først og fremmest de to sprintere italieneren Elia Viviani med fem sejre og colombianerem Fernando Gaviria med fire, mens de to sidste er hjemført af argentineren Maximiliano Richeze og franskmanden Julian Alaphilippe.

Lasse Norman eneste fuldførende dansker

For den tidligere Paris-Roubaix-vinder - 2014 - Niki Terpstra var det den første gevinst, siden han i september 2016 sluttede som samlet vinder af Eneco Tour.

Kun 62 ryttere fuldførte, mens omkring 80 valgte at stå af under de uhyre barske vejrmæssige betingelser. Blandt de 80 var U23-europamesteren Casper Pedersen og U23 VM-bronzevinderen Michael Carbel (Fortuneo-Samsic), mens Lasse Norman (Aqua Blue Sport) stred sig igennem som nr. 40 med et minus på 2.37 minutter.