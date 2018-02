Succesrig dansker står som suveræn højdespringer på den ny verdensrangliste Michael Valgren er efter triumfen i Omloop Het Volk rykket 36 pladser frem i det globale hierarki og er nu nr. 67.

Fakta Cykelsportens ranglister Top-10 på mændenes aktuelle verdensrangliste: 1.Greg Van Avermaet (BMC) 3.839 point, 2. Chris Froome (Team Sky) 3.682, 3. Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) 3.002, 4. Peter Sagan (Bora-hansgrohe) 2.919, 5. Alejandro Valverde (Movistar) 2.880, 6. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 2.750, 7. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) 2.680, 8. Michal Kwiatkowski (Team Sky) 2.611, 9. Michael Matthews (Team Sunweb) 2.479, 10. Elia Viviani (Quick-Step Floors) 2.464. Den danske top-10: 54. Jakob Fuglsang (Astana) 1.083 point, 67. Michael Valgren (Astana) 921, 91. Magnus Cort (Astana) 669, 140. Mads Pederrsen (Trek-Segafredo) 476, 163. Rasmus Guldhammer (Team Virtu) 414, 165. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 412, 192. Jesper Hansen (Astana) 364, 219. Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) 331, 252. Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) 299, 263. Kasper Asgreen 288. Nationsranglisten (de otte bedste ryttere tæller, topscoreren nævnt i parentes): 1. Italien (Vincenzo Nibali) 14.677, 2. Belgien (Greg Van Avermaet) 14.384, 3. Frankrig (Arnaud Démare) 12.541, 4. Spanien (Alejandro Valverde) 11.259, 5. Holland (Tom Dumoulin) 10.513, 6. Colombia (Nairo Quintana)10.323, 7. Storbritannien (Chris Froome) 8.630, 8. Australien (Michael Matthews) 8.081, 9. Norge (Alexander Kristoff) 6.261, 10. Tyskland (André Greipel) 6.154, 11. Polen (Michal Kwiatkowski) 5.704, 12. Danmark (Jakob Fuglsang) 4.670, 13. Slovenien (Primoz Roglic) 4.584, 14. Irland (Dan Martin) 4.244, 15. Schweiz (Michael Albasini) 4.080. Top-10 på WorldTouren efter 4 af de 37 løb: 1. Daryl Impey (Mitchelton-Scott) 800 point, 2. Richie Porte (BMC) 460, 3. Dries Devenyns (Quick-Step Floors) 400, 4. Diego Ulissi (UAE Team Emirates) 370, 5. Elia Viviani (Quick-Step Floors) 362, 6. Jay McCarthy (Bora-hansgrohe) 340, 7. Alejandro Valverde (Movistar) 340, 8. Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) 340, 9. Michael Valgren (Astana) 320, 10. Wilco Kelderman (Team Sunweb) 250. Danskere med WorldTour-point: 38. Lars Bak (Lotto Soudal) 70, 52. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 35, 79. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 20, 93. Magnus Cort (Astana) 12, 95. Jesper Hansen (Astana) 12, 116. Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) 7, 137. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 5, 138. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 5. Firmaholdenes WorldTour-rangliste: 1.Quick-Step Floors 1.169, 2. Mitchelton-Scott 1.056, 3. Bora-hansgrohe 823, 4. BMC 787, 5. Astana 729, 6. Team Sunweb 677, 7. Team Sky 582, 8. UAE Team Emirates 563, 9. Dimension Data 451, 10. Trek-Segafredo 405, 11. Bahrain-Merida 397, 12. Lotto-Jumbo 387, 13. Movistar 380, 14. EF Education First 323, 15. Lotto Soudal 276, 16. AG2R 268, 17. Katusha-Alpecin 219, 18. FDJ 81. Kvindernes nationsrangliste: 1. Holland 5.425, 2. Australien 2.795, 3. Italien 2.669, 4. USA 2.665, 5. Storbritannien 1.726, 6. Belgien 1.599, 7. Polen 1.198, 8. Danmark 1.176, 9. Frankrig 1.172, 10. Sydafrikan 1.126. De fem danskere, der har bidraget til den rangering: 27. Cecilie Uttrup Ludwig (Cervélo-Bigla) 430 point, 32. Amalie Dideriksen (Boels Dolmans) 289, 42. Christina Siggaard (Team Virtu) 289, 191. Julie Leth (Wiggle High5) 41, 221. Marie Vilmann (Cervélo-Bigla) 30. Vis mere

Med sin formidable finaleopvisning i lørdagens Omloop Het Nieuwsblad markerer Michael Valgren (Astana) sig som den suveræne højdespringer i den øverste del af den professionelle cykelsports globale hierarki.

Hver mandag ajourfører Den Internationale Cykelunion, UCI, sine ranglister, og på den, der omfatter samtlige pointgivende løb i hele verden, har i alt 3.103 ryttere indtil videre scoret point.

Det er naturligt nok de professionelle aktører, der præger den mere attraktive del af denne opgørelse, og endnu er ingen danskere at finde helt i top.

Tre danske Astana-ryttere i top-100

26-årige Michael Valgren er imidlertid avanceret 36 positioner, så han nu ligger nr. 67 med 921 point – lørdagens sejr indbragte 300 – og det er i særklasse det største fremskridt i den ende af verdensranglisten.

Franskmanden Lilian Calmejane (Direct Energie), der i søndag vandt Classic Drome på hjemmebane, da han kom til mål sammen med de to Quick-Step Floors-ryttere, ecuadorianeren Jhonatan Narvaez og luxembourgeren Bob Jungels, er registreret for det næststørste spring fremad i top-100, hvor han er hoppet 17 pladser op som nr. 64, så den nøgne statistik er med til at understrege det exceptionelle i Valgrens bedrift.

Den bedste dansker på verdensranglisten er fortsat Jakob Fuglsang (Astana) med 1.083 point som nr. 54, og det kasakhiske mandskab lægger også beslag på tredjepladsen i den rød-hvide rangfølge, idet Magnus Cort som nr. 91 har 669 point.

Valgren nr. 9 på WorldTour-ranglisten

Mens verdensranglisten afslører rytternes stabilitet taget over en hel sæson, idet den medregner resultater et år tilbage, hvilket indebærer, at belgieren Greg Van Avermaet (BMC) stadig fører foran briten Chris Froome (Team Sky), bliver tavlen vasket ren i WorldTour-sammenhæng ved årsskiftet.

Det har medført, at Van Avermaet måtte afgive den førsteplads, han i 2017 lagde beslag på også i den sammenhæng.

Eftersom der foreløbig kun er afviklet fire af de 37 løb, som indgår i denne gennemgående sæsonkonkurrence, er Michael Valgren med den friske gevinst placeret væsentligt længere fremme på WorldTour-ranglisten.

Her indtager danskeren således niendepladsen med 320 point – de 20 tjente han ved at blive nr. 26 i Tour Down Under – mens hovedpersonerne fra Tour Down Under sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott) og australieren Richie Porte (BMC) ligger nr. 1 og 2 med henholdsvis 800 og 460 point.

I alt har 165 ryttere indkørt WorldTour-point, og det har yderligere otte danskere præstateret, med veteranen Lars Bak (Lotto Soudal) som den næstbedste på 38. pladsen med 70 point.

Danmark oppe som nr. 12 i verden

I WorldTouren opereres ikke længere med et nationsregnskab – det sker udelukkende på verdensranglisten, hvor det ud over almindelig prestige også er gældende for tildelingen af VM-pladser.

De 10 bedste lande har ret til at sende 9 ryttere til verdensmesterskaberne, men så højt er det endnu ikke lykkedes Danmark at kæmpe sig frem.

Valgrens triumf har dog bidraget til den fornemste danske placering i adskillige år, eftersom de otte ryttere, der tæller med, har sørget for at sende nationen op som nr. 12 med 4.670 point.

Den 10. plads, som giver adgang til den store VM-kvote, indtages i øjeblikket af Tyskland med 6.261 point, mens Italien er helt i top med 14.677.