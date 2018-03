Guld- og bronze-Amalie fra landevejen jubler over første medalje ved bane-VM Amalie Dideriksen sikrede Danmark bronze i scratch på åbningsdagen ved verdensmesterskaberne i banecykling.

Så prøvede den medaljevante alsidige danske cykelbegavelse Amalie Dideriksen også det – som senior at betræde sejrsskamlen ved et VM på bane, da hun efter et hæsblæsende og åndeløst spændende 10 km scratchrace i et uhyre stærkt besat felt erobrede bronze på velodromen i Apeldoorn efter de endnu mere berømte og etablerede internationale stjerner den hollandske hjemmebaneheltinde Kirsten Wild og belgieren Jolien D’Hoore.

Elektronikken var ellers lige ved at spille den 21-årige dansker et puds, da lystavlen umiddelbart efter afslutningen signalerede et 4-tal ud for hendes navn.

»Jeg så det godt, og jeg blev helt paf«, lyder det fra en storsmilende Amalie Dideriksen, mens hun triller af på inderkredsen efter den eksplosive kraftudfoldelse.

»Det havde været bittert først at tro, at medaljen var i hus, for så at finde ud af, at jeg ikke havde haft styr på, hvem der var foran mig. Det er jo noget, der kan ske, men heldigvis var det mig, der var rigtig på den. Det var en rytter, som havde tabt en omgang, der en kort overgang stod som nr. 3«.

Tabte til Amalie i VM-finale på landevejen

35-årige Kirsten Wild tog chancen med et solofremstød i den afsluttende fase, og under stormende jubel kørte hun den første guldmedalje ved disse verdensmesterskaber i hus.

Den rutinerede hollænder, der blandt sine adskillige medaljer ved store betydende arrangementer tæller yderligere en guldmedalje i scratch fra 2015, fik med triumfen også revanche for et af karrierens mest bitre nederlag – da hun blev besejret af Amalie Dideriksen ved landevejs VM i Doha 2016.

Da det stod klart, at førstepladsen i scratch var væk, resterede dysten om de to andre medaljer, og her gav et belgisk dansk-fremstød altså et særdeles givtigt udbytte.

Kom sig hurtigt over sygdom

»Jeg vidste, at Jolien D’Hoore er i topform netop nu. Det har hun også vist på landevejen, men her i løbet sparede hun længe på kræfterne. Jeg havde luret, at hun ville forsøge sig, og da hun trådte an med tre omgange tilbage, gik jeg straks med på hjul«, fortæller Amalie Dideriksen.

»På forhånd anede jeg ikke, hvad jeg skulle regne med. Scratch er lidt af et chancespil, og desuden var jeg i tvivl om min form. Jeg fik trænet rigtigt godt i Sydafrika med landsholdet i januar, men da vi vendte hjem, blev jeg syg, så da vi samledes i Ballerup, var der ikke meget at skyde med«.

»Heldigvis er det komme igen, og jeg følte, jeg havde rigtigt godt med kræfter undervejs i dette VM-opgør. Derfor var jeg også klar til at satse alt, da Kirsten Wild og jeg kom af sted midtvejs, men jeg blev hurtigt klar over, at hun ikke kørte fuldt«.

Frygtede, at chancxen var forspildt

»Da vi blev hentet, og andre angreb kontra straks efter, frygtede jeg faktisk, at min rolle var udspillet, men der skete så meget, at jeg altså fik en chance til«.

»Jeg har egentlig altid troet, at jeg skulle hente mine første VM-medaljer på banen. Det lå ligesom i luften, men jeg er da bestemt ikke ked af, at det måtte vente til nu her i Apeldoorn«, lyder det med et smil fra guld- og bronzevinderen på landervej.

I øvrigt har hun guld og bronze i scratch fra U19 VM, men det tæller ikke rigtigt længere.

Nu får Amalie Dideriksen en lille pause, inden det gælder de to olympiske discipliner – omnium på fredag og parløb med Trine Schmidt lørdag.