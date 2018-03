Rød-hvid VM-kvartet forvandler bragende nedtur til storslået medaljesucces De fire unge danskere, der i aften erobrer enten guld eller sølv ved VM i banecykling, oplevede dundrende fiasko i 2017.

fakta VM I BANECYKLING Aftenens finaler 4 km holdforfølgelsesløb Om guld: Danmark-Storbritannien Om bronze: Italien-Tyskland VM-podie 2017 i Hongkong: Guld: Australien. Sølv New Zealand. Bronze: Italien Scratch mænd Ingen dansk deltagelse VM-podie 2017 i Hongkong: Guld: Adrian Teklinski, Polen. Sølv: Lucas Liss, Tyskland. Bronze: Chris Latham, Storbritannien. Keirin mænd Ingen dansk deltagelse VM-podie 2017 i Hongkong: Guld: Mohd Azizulhasni Awang, Malaysia. Sølv: Fabian Puerta, Colombia. Bronze: Tomas Babek, Tjekkiet. Vis mere

For et år siden drog fire danske stortalenter til verdensmesterskaberne i Hongkong med solidt underbyggede forhåbninger om at erobre medalje i dansk banecyklings paradedisciplin 4 km holdforfølgelsesløb.

Drømmene var funderet i bronze ved VM sæsonen inden i London og ved OL i Rio, så skuffelsen var enorm, da eventyret i Asien mundede ud i en bragende fiasko i form af en 10. plads efter en altødelæggende punktering undervejs.

I aften står der på velodromen i Apeldoorn så atter global hæder på spil for den rød-hvide kvartet, men denne gang er Niklas Larsen, Casper Folsach, Frederik Rodenberg og Julius Johansen sikre på at skulle hyldes på sejrsskamlen – spørgsmålet er blot, om de ved den seance også får nationalmelodien at synge med på, eller om de må »nøjes« med sølvet, mens deres britiske rivaler iklædt regnbuetrikoterne ser Union Jack stryge til tops.

Første medaljegevinst for den aktuelle besætning

Under alle omstændigheder skrives et nyt kapitel i den kollektive tempoudfordrings danske del, for selv om det nu kan konstateres, at det er blevet til i alt ni VM- og OL-medaljer siden gennembruddet her i nyere tid med bronze ved verdensmesterskaberne på Mallorca i 2007, er det første gang, den aktuelle besætning sammen kan juble over opfyldelsen af et stort mål.

Og egentlig er det pudsigt nok at tænke på, det kan lade sig gøre, for siden nedturen i Hongkong har disse fire først haft mulighed for at optræde sammen her i Holland.

Frederik Rodenbergs knæskade har holdt ham ude af både europamesterskaberne i Berlin i oktober og i samtlige fem efterfølgende World Cup-afdelinger, men det er nu ikke, fordi de tre andre konstant er blevet benyttet i de øvrige konkurrencer.

Har kun deltaget sporadisk i vinterens konkurrencer

Det skete dog ved EM og ved den første World Cup i Polen, hvor Niklas Larsen, Casper Folsach og Julius Johansen som fjerdemand havde selskab af Casper Pedersen, der også var med i truppen til OL uden at komme til at køre og nu koncentrerer sig fuldstændig om landevejskarrieren.

Ved de to begivenheder blev det til henholdsvis en fjerde- og en femteplads. I Manchester, hvor Casper Folsach, Julius Johansen og Casper Pedersen udgjorde kvartetten sammen med Kristian Kaimer blev Danmark nr. 2, men bortset fra en enkelt deltagelse af Niklas Larsen i Canada, var ingen af de aktuelle danske VM-aktører i ilden ved de resterende tre World Cup-afdelinger.

Derfor er det også særdeles forståeligt, at landstræner Casper Jørgensen, inden det gik løs i Holland, havde vanskeligt ved at vurdere, hvordan hans mandskab ville fungere.

Femte medalje til Folsach

For Casper Folsach, der har deltaget ved VM siden 2012, er det den femte medalje, han modtager i aften, efter bronze 2013 i Minsk, sølv 2014 i Cali samt bronze i 2016 ved både VM i London og OL i Rio.

De to sidstnævnte bedrifter har også Niklas Larsen og Frederik Rodenberg været med til, mens den 18-årige U19- verdensmester både på landevej og i et par banediscipliner Julius Johansen får sin første udmærkelse af denne karakter i seniorsammenhæng.