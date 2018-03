Tilløb til ny dansk VM-jubel forvandles til et trist antiklimaks

Disse tre endte også med at fordele medaljerne mellem sig med guld til Sajnok med 111 point, sølv til van Schip med 107, mens Consonni som nr. 3 sluttede med 104.

Niklas Larsen fik en tiltrængt opmuntring i pointløbet, hvor han som den eneste var i stand til at erobre to omgange, men det bragte ham blot op på 8. pladsen med 86 point, og han var heller ikke just en af de ryttere, som medaljekandidaterne lagde mest mærke til.

Har ingen forklaring på nedturen

»Det var en rigtig lortedag, og jeg har overhovedet ingen forklaring på, hvorfor det gik sådan«, lød det fra Niklas Larsen efter pointløbet.

»Jeg synes, det gik kanongodt i holdløbet, og jeg havde overhovedet ingen fornemmelse af, at der her skulle ske. I de afgørende momenter kunne jeg jo ikke følge med nogle af de konkurrenter, som jeg absolut ingen problemer har haft med i World Cup-løbene«.

»Det må bare have været en af de dage, der pludselig kommer, men at den skulle melde sig lige netop nu, er bittert. Forhåbentlig ser det anderledes ud i parløbet i morgen med Casper Folsach, og i hvert fald er jeg glad for, at jeg fik stivet moralen en smule af i pointløbet«.