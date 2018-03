VM-eventyret fortsætter: Forrygende afslutning sikrer Amalie Dideriksen sølv i OL-disciplin

Sølvvinderen holdkammerat med dansker

21-årige Filippo Ganna, der er i gang med en lovende landevejskarriere på UAE Team Emirates, fik sit gennembrud på bane, da han i 2016 snuppede VM-titlen i forfølgelsesløb. Sidste år måtte han i Hongkong se sig slået i finalen af australieren Jordan Kerby, som ikke stillede op i Apeldoorn, og nu er italieneren altså tilbage på tronen.

Den 19-årige Ivo Oliveira er holdkammerat med den danske U23-verdensmester i enkeltstart Mikkel Bjerg på det amerikanske 2. divisionsmandskab Hagens Berman Axeon.

Da de to mødtes på landevejene ved VM i Bergen i september, sluttede portugiseren på 21. pladsen slået med 2.39 sekunder.

Danmark var kvalificeret i pointløbet

Hverken i forfølgelsesløbet eller i pointløbet var der dansk deltagelse, selv om Danmark egentlig var kvalificeret til at stille op i sidstnævnte.

»Problemet var bare, at Niklas Larsen er den eneste, der har scoret de 250 verdensranglistepoint, som er nødvendige for at få adgang til VM-feltet«, forklarer landstræner Casper Jørgensen.

»Det ville være lige lovlig meget at kaste ham ud også i pointløbet, efter at han var med til at vinde sølv med holdet og i morgen skal køre omnium«.

»Vi prøvede at få dispensation til at stille med Julius Johansen, for jeg mener da, at vi havde haft en chance for at hævde os«.

Australier verdensmester for femte gang

I stedet blev det den formidable 30-årige australier Cameron Meyer, der kunne lade sig hylde som verdensmester i disciplinen for femte gang efter 2009, 2010, 2012 og 2017.

Efter at grækeren Christos Volikakis, hollænderen Jan Willem van Schip, hviderusseren Raman Ramanau og briten Mark Stewart havde erobret en omgang, tog australieren sagen i egen hånd og stak med den belgiske seksdagesstjerne Kenny De Ketele på hjul

Foto: Peter Dejong/AP Australieren Cameron Meyer jubler over sin femte VM-titel i pointløb.

De Ketele kunne imidlertid ikke følge med, uden at det dog på nogen måde bekymrede Cameron Meyer. Han fortsatte ufortrødent alene, havde overskud til at dosere kræfterne, så han snuppede et par pointspurter undervejs og blev derefter godskrevet den omgangsgevinst, der afgjorde sagen.