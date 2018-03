Glad landstræner får bekræftet sine olympiske drømme ved succes-VM Casper Jørgensen er yderst tilfreds med udbyttet af den seneste uges opgør på velodromen i Apeldoorn

Selv om det sidste indtryk ofte står stærkest, overskygger resultaterne på finaledagen ikke, at dansk banecykling kan se tilbage på et forrygende VM på velodromen i den hollandske by Apeldoorn.

Ganske vist var hverken Trine Schmidt i pointløbet eller duoen Niklas Larsen-Casper Folsach i parløbet for alvor inde i medaljestriden, men opnåede absolut hæderlige placeringer som nr. 6, og selv om det trækker ned på gennemsnittet, formår det på ingen måde at spolere det billede af en rød-hvid jubelfest, som de to første dage tegnede.

Tre medaljer, en 4., to 6. en 8. plads lyder facit for de syv konkurrencer, den rød-hvide trup på seks deltagere optrådte i, og ikke mindst med tanke på, at det blev til sølv i to olympiske discipliner – til Amalie Dideriksen i omnium samt til kvartetten Casper Folsach, Niklas Larsen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg i 4 km holdforfølgelsesløb – må den forgangne uges begivenheder siges at rumme særdeles løfterige perspektiver frem mod styrkeprøven i Tokyo om to år.

Tre medaljer er helt fantastisk

Landstræner Casper Jørgensen, der på forhånd havde udtrykt skepsis omkring mulighederne for at hævde sig ved dette VM, var da også ovenud tilfreds.

»Jeg rejser hjem som en rigtig glad mand. Ingen tvivl om det«, konstaterer den 32-årige tidligere verdensmester, der for syv år siden indledte sit virke som landstræner netop her i Apeldoorn uden at opnå blot tilnærmelsesvis lignende resultater.

»Selvfølgelig ville jeg gerne have haft mere, specielt når vi nu kom så godt i gang, men tre medaljer er da helt fantastisk. Dertil kommer, at dette VM overbeviste mig om, at vi står stærkt i alle de fem olympiske konkurrencer, vi satser på«.

4 km holdet den største oplevelse

»Den største oplevelse for mig var, at 4 km holdet var i stand til at erobre sølv. Det udgør jo kernen i hele vores arbejde, og det var herligt at se, hvor godt de fungerede sammen og formåede at få det optimale ud af deres muligheder«.

»Det, der ærgrer mig mest, var, at Niklas Larsen ikke indfriede forventningerne i omnium. Det kan jeg roligt sige, for jeg ved, at han selv er den allermest skuffede. Men han har længst dokumenteret, at han er blandt verdens bedste, så jeg er ikke i tvivl om, at han kommer igen«.

I parløbet avancerede Niklas Larsen og Casper Folsach til sjettepladsen ved at vinde den sidste spurt, men med en total på 29 point var det et stykke fra medaljerne.

Tyskerne Roger Kluge og Theo Reinhardt sejrede med 53 point foran spanierne Albert Torres og Sebastian Mora med 45, mens de australske storfavoritter Cameron Meyer og Callum Scotson måtte tage til takke med bronzen med 37 point.

En overgang var danskerne i et lovende udbrud med australierne og belgierne Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, men det lykkedes aldrig at komme rundt til den omgangsgevinst, som kunne have ændret billedet.

Store muligheder for kvinderne

Amalie Dideriksens bronze i scratch og Trine Schmidts 6. plads i pointløbet indgår ikke i den olympiske vurdering, eftersom de to discipliner ikke er på programmet om to år i Tokyo.

Det er til gengæld kvindernes parløb, og hvis Danmarks Cykle Union havde været tidligere ude med økonomisk satsning, kunne situationen have tegnet sig endnu lyser, end tilfældet blev ved dette VM.

Uden stort set at have arbejdet sammen kørte Amalie Dideriksen og Trine Schmidt en fjerdeplads hjem og var samtidig et af blot fem par, der ikke mistede en eller flere omgange.