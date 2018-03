Årets fund fyrer forrygende start af på sin professionelle karriere U23- verdensmesteren i enkeltstart Mikkel Bjerg sejrede for sin ny amerikanske arbejdsgiver på de hollandske landeveje.

Årets fund i dansk idræt, U23-verdensmesteren i enkeltstart Mikkel Bjerg, fik en drømmestart på sin professionelle cykelkarriere hos det amerikanske 2. divisionshold Hagens Berman Axeon, da han efter et gigantudbrud spurtede sig til sejren i det 188 km lange hollandske løb Rabobank Dorpenomloop Rucpen,

Den 19-årige dansker nåede til mål sammen med belgieren Rune Herregodts fra Lotto Soudals U23-mandskab efter at have benyttet sine uforlignelige tempoegenskaber til at yde størstedelen af arbejdet for at holde forfølgerne på afstand, så de fleste regnede nok med, at det ville komme til at koste Mikkel Bjerg dyrt i selve finalen.

Belgieren åbnede da også spurten, men Mikkel Bjerg havde overskud til ikke alene at presse Herregodts, men passere ham med en længde, så der også var tid til at juble.

Casper Folsach på 11. pladsen

De to holdt hjem med et forspring på 6 sekunder til en gruppe på 16 ryttere, hvort Team coloQuick havde den nykårede VM-sølvvinder i 4 km holdforfølgelsesløb Casper Folsach som nr. 11, Steffen Christiansen som nr. 12 og Emil Vinjebo på 17. pladsen.

Det var Hagens Berman Axeons første start i denne sæson, og holdet giver på Twitter udtryk for overstrømmende begejstring over den unge danskers præstation.

At Mikkel Bjerg ydede en indsats ud over det sædvanlige, understreges også af, at han kåredes som løbets mest angrebsivrige rytter, og det er ikke så underligt, for efter at den første offensiv forholdsvis hurtigt var neutraliseret, stak danskeren sammen med den rutinerede belgier David Boucher (Tarteletto-Isorex).

Rutineret belgier lod sig falde tilbage

Den 37-årige Boucher, der tidligere i karrieren har kørt seks sæsoner på WorldTour-niveau, mistede imidlertid troen på, at fremstødet kunne blive til noget og lod sig falde tilbage.

I stedet kørte landsmanden Rune Herregodts op til Mikkel Bjerg, og selv om de to aldrig fik noget synderligt stort forspring, formåede de altså at klare sig i mål med et hidsigt jagtende felt lige efter sig.

Dorpenomloop Rupchen hører hjemme i den laveste kategori på den internationale terminsliste, men er en del af den gennemgående sæsonkonkurrence Holland Cup, og eksempelvis det hollandske 2. divisionshold Roompot satsede kraftigt på succes for sin sprinter Wouter Wippert, der imidlertid måtte nøjes med fjerdepladsen.