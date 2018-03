Fænomenet Sagan brillerer trods nederlag med superform inden klassiker Marcel Kittel sejrede for anden gang i Tirreno-Adriatico, men ved ikke, om han starter i lørdagens Milano-Sanremo.

Tæt på afslutningen af Tirreno-Adriatico, som rundes af i morgen med en 10 km enkeltstart op og ned langs Adriaterhavskysten ved San Benedetto del Tronto, er der allerede fuld gang i vurderingerne af, hvilke deltagere der kan komme til at spille en fremtrædende rolle i sæsonens første store klassiker på lørdag Milano-Sanremo.

Her indgår den tyske supersprinter Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) naturligt nok i spekulationerne, efter at han på dagens 153 km lange 6. etape fra Numana til Fano slog sejrrigt til for anden gang i løbet, og ved denne lejlighed ligesom på 2. etape henviste den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) til andenpladsen.

Problemet i forbindelse med den forestående gigantopgave længere nordpå i Italien er for Kittels vedkommende, at det slet ikke er afgjort endnu, om han overhovedet stiller op.

Beslutningen træffes først onsdag

»Jeg har aldrig kørt Milano-Sanremo før, så hvis jeg kommer, bliver det først og fremmest for at hente erfaring«, sagde den 29-årige tysker i det officielle tv-interview i Fano.

»Beslutningen om min eventuelle deltagelse træffes først på onsdag, men det er da rigtigt, at de aktuelle succeser virker som en god begrundelse for at prøve«.

Mens der således endnu hersker tvivl om Marcel Kittels medvirken i Milano-Sanremo, er det 100 procent sikkert, at Peter Sagan stiller til start – og ligeledes at han møder op i kanonform.

Dramatisk episode i den afsluttende fase

For selv om den tredobbelte verdensmester lige netop ikke nåede at overtrumfe Kittel, leverede han i den afsluttende fase af dagens etape en så storslået opvisning, at det er åbenlyst for enhver, at han er toptrimmet til lørdagens styrkeprøve.

Sagan blev nemlig involveret i en dramatisk episode knap en halv snes km fra mål. En af etapens favoritter colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) kom op at ride på sin argentinske holdkammerat Maximiliano Richezes baghjul og måtte sammen med adskillige andre ryttere en tur i asfalten.

Sagan var på nippet til at blive revet med, men med en af sine ofte set formidable ekvilibristiske manøvrer lykkedes det ham lige netop at slippe fri. Til gengæld blev han i feltets højt opskruede tempo sat en del tilbage, hvilket dog ikke slukkede hans forhåbninger om at hævde sig.

Geraint Thomas lurer som farlig trussel

Med en ekstremt målrettet satsning formåede Sagan ikke alene at få tilslutning til fortroppen igen – han var også i stand til at kæmpe sig helt frem i front og slutteligt altså ligeledes at presse Kittel.

Det var Maximiliano Richeze, der åbnede spurten, men Kittel sad perfekt på hjul og kunne gå forbi, mens Sagan trods alt lige manglede det sidste overskud til at drive det til mere end andenpladsen.

I alt nåede 72 mand samlet til mål i første gruppe, og heriblandt var også den polske indehaver af førertrøjen Michal Kwiatkowski (Team Sky), der således beholdt sin position i det samlede klassement 3 sekunder foran italieneren Damiano Caruso (BMC) og med 23 til spanieren Mikel Landa (Movistar), mens hans walisiske holdkammerat Geraint Thomas lurer som den måske skrappeste konkurrent til den endelige triumf.