To storfavoritter i verbal strid inden ny spændingsmættet duel i årets klassikerpremiere Verdensmesteren Peter Sagan og hans forgænger på den globale trone Michal Kwiatkowski er klar til ny dyst i Milano-Sanremo

Fakta MILANO-SANREMO WorldTour-stillingen Milano-Sanremo er det 8. af sæsonens 37 WorldTour-løb, og den aktuelle top-10 i den gennemgående sæsonkonkurrence ser således ud: 1. Daryl Impey (Mitchelton-Scott) 813,57 point, 2. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) 586, 3. Marc Soler (Movistar) 545, 4. Michal Kwiatkowski (Team Sky) 543,43, 5. Alejandro Valverde (Movistar) 515, 6. Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) 500, 7. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 470, 8. Richie Porte (BMC) 460, 9. Damiano Caruso (BMC) 433,57, 10. Dries Devenyns (Quick-Step Floors) 400. Danskderne og WorldTouren Danskere med WorldTour-point: 17. Michael Valgren (Astana) 330, 68 Lars Bak (Lotto Soudal) 70, 90. Jakob Fuglsang (Astana) 40, 95. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 35, 139. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 20, 144. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 17, 145. Magnus Cort (Astana) 17, 151. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 15, 163. Jesper Hansen (Astana) 12, 202. Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) 7. I alt er 248 ryttere registreret. De seneste 10 års vindere Det er den 109. udgave af Milano-Sanremo, der står for døren, og listen over de seneste 10 års vindere ser således ud: 2017: Michal Kwiatkowski. 2016: Arnaud Démare. 2015: John Degenkolb. 2014: Alexander Kristoff. 2013: Gerald Ciolek. 2012. Simon Gerrans. 2011: Matthew Goss. 2010: Oscar Freire. 2009: Mark Cavendish. 2008: Fabian Cancellara. Af disse er Kwiatkowski, Démare, Kristoff og Cavendish med igen. Top-10 sidste år 1.Michal Kwiatkowski 7.08.39 timer, 2. Peter Sagan, 3. Julian Alaphilippe begge samme tid, 4. Alexander Kristoff 5 sekunder, 5.Fernando Gaviria, 6. Arnaud Démare, 7. John Degenkolb, 8. Nacer Bouhanni, 9. Elia Viviani, 10. Caleb Ewan alle samme tid. Danske placeringer: 11. Magnus Cort, 27. Matti Breschel, 35. Michael Valgren alle samme tid som Kristoff, 73. Michael Mørkøv 3.52 minutter, 121. Søren Kragh Andersen 5.24, 167. Lars Bak 10.44. 195 af 200 startende ryttere fuldførte. Bedste danske placering Rolf Sørensen har som den eneste dansker været på podiet. Han blev i 1991 nr. 2 efter italieneren Claudio Chiapucci, mens belgieren Eric Vanderaerden var tredje mand på podiet. Det år indbragte yderligere pæne danske placeringer: 9. Johnny Weltz, 15. Brian Holm, 19. Søren Lilholt. Flest sejre Det belgiske fænomen Eddy Merckx topper sejrslisten med 7 førstepladser fulgt af italieneren Costante Girardengo med 6. I nyere tid er tyskeren Erik Zabel den mest vindende med 4 sejre -1997, 1998, 2000 og 2001. Ingen af de aktuelle deltagere har vundet mere end en enkelt gang. Italien i top 12 nationer har haft en rytter øverst på sejrsskamlen, og den statistik føres ikke uventet af Italien med 58 førstepladser foran Belgien med 20 og Frankrig med 13. Yderligere 6 lande har haft en rytter på podiet og heriblandt Danmark i skikkelse af Rolf Sørensen. 25 hold til start Syv mandskaber fra 2. division har modtaget et wildcard, så feltet består af 25 firmahold a hver 8 ryttere, idet de 18 med WorldTeam-licens er både forpligtet og berettiget til at stille op. De syv inviterede er italienske Bardiani-CSF og Nippo-Vini Fantini, franske Cofidis, belgiske Wanty-Groupe Gobert, russiske Gazprom-Rusvelo, israelske Israel Cycling Academy og amerikanske Team Novo Nordisk. Vis mere

Uden for alvor at ramme et ubehageligt tonefald, som da også synes at ligge de to hovedpersoner fjernt, har de seneste dage budt på verbal psykologisk krigsførelse mellem nr. 1 og 2 fra sidste års Milano-Sanremo den polske eksverdensmester Michal Kwiatkowski (Team Sky) og hans efterfølger på den globale trone slovakken Peter Sagan (Bora-hansgrohe), inden dagens 109. udgave af den italienske klassiker suser sydpå fra millionbyen i Lombardiet til ferieparadiset ved Rivieraen med netop de to blandt de mest fremtrædende favoritter..

Sagan skabte sidste år det afgørende fremstød på Poggio og fik Kwiatkowski og franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) med på hjul, og det var tydeligt for enhver, at indehaveren af regnbuetrikoten leverede broderparten af sliddet for at holde forfølgerne på afstand.

Det lykkedes som bekendt, eftersom trioen i mål noteredes for et forspring på 5 sekunder til det jagtende felt anført af nordmanden Alexander Kristoff og colombianeren Fernando Gaviria.

Ville ikke være stolt over at vinde på den måde

Men opgøret om sejren formede sig langt fra, som Sagan havde drømt om. Han åbnede spurten, lignede en vinder, men på stregen pressede Kwiatkowski sig lige netop forbi.

Den duel har udviklet sig til et så bittert minde for verdensmesteren, at han siden har nægtet at ville se videoen fra Milano-Sanremo.

»Hvis man analyserer, hvordan Kwiato vandt sidste år, ja, så vil jeg sige, at jeg ikke ville have været stolt over en sådan præstation«, lød det fra Peter Sagan i kølvandet på afslutningen af Tirreno-Adriatico i tirsdags.

Sagan: Vi er forskellige karakterer

»Det er fantastisk at komme først over stregen, men det handler også om måden, det sker på«.

»Jeg var nok for generøs sidste år, men det er nu engang min facon at køre på. Jeg vil gerne være med til at sørge for at tilskuerne får et show ud af det«.

»Vi er forskellige karakterer, hvilket også er med til at gøre tilværelsen spændende«.

»Men jeg vil nu nok mene, at Kwiatkowski skylder mig et par øl efter den finale i Sanremo«.

Vinder også ved at være den snedigste

Da Michal Kwiatkowski blev konfronteret med disse udtalelser på pressemødet efter sin samlede triumf i etapeløbet på tværs af det italienske støvleskaft, reagerede han først med himmelvendte øjne, inden han fattet svarede:

»Undertiden vinder man løb ved at være den snedigste og ikke den stærkeste«.

»Da jeg i 2016 forsøgte at angribe på Poggio, var der ingen, som brokkede sig over, at enkelte ryttere kørte hele feltet op til mig«.

Undertiden vinder man løb ved at være den snedigste og ikke den stærkeste Michal Kwiatkowski

»Både Peter og jeg ved, hvad det vil sige at køre med VM-trøjen. Der er mange, som gerne vil sætte ejermanden under pres, hvilket også var tilfældet for mit vedkommende. Det er en del af gamet«.

Har været konkurrenter siden juniorårene

Under alle omstændigheder hører Sagan og Kwiatkowski til de absolut varmeste bud på succes i den 291 km lange udfordring med den form, de har stillet til skue inden for den seneste halve snes dage i Tirreno-Adriatico.

Slovakken og polakken, der begge hører til 1990-årgangen, har været tætte konkurrenter lige siden juniorårene og kender hinanden ud og ind. I Milano-Sanremo-sammenhæng har Kwiatkowski et forspring, eftersom han strøg til tops sidste år, hvorimod Sagan endnu har sin første triumf til gode.

Til gengæld kan Bora-hansgrohe-kaptajnen fremvise en stabilitet i opgaven på de italienske landeveje, som polakken langt fra formår at matche.

Sagan har deltaget hvert år siden sin anden sæson som professionel i 2011, og bortset fra placeringerne som nr. 17 i debutåret og 12 i 2016, er han hver gang sluttet i top-10 med andenpladserne sidste år og i 2013 som højdepunkterne.

Har begge vundet et monument

Over for det kan Kwiatkowski nok så væsentligt fremvise sidste års gevinst, men har til gengæld heller ikke meget andet at byde på, når det gælder lige netop Milano-Sanremo.