Den sicilianske haj hugger endnu et stort bytte i sig i årets første klassiker Vincenzo Nibali føjede med forrygende sejr i Milano-Sanremo en ny fornem triumf til sin imponerende rekordliste.

Længst har den 33-årige italiener Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) ikke mindst takket være sine samlede triumfer i verdens tre mest prestigemættede etapeløb Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España erhvervet status som en af sit cykelgale hjemlands mest tiljublede udøvere.

Men da han i går efter en storslået offensiv susede først over stregen på Via Roma som vinder af den 109. udgave af sæsonens første klassiker Milano-Sanremo, føjede han endnu en svulmende dimension til sit i forvejen imponerende image.

Med en kompromisløs offensiv et par km fra toppen af den legendariske Poggio-stigning og 7 km fra mål huggede »Hajen fra Messinastrædet« - tilnavnet, der på grund af Nibalis sicilianske oprindelse længe har fulgt ham - uimodståeligt til.

Ingen formåede at følge Nibali

Da han for alvor forcerede, var ingen i stand til at følge ham, og med sin vanlige ekvilibristiske stil på nedkørslen holdt han det store forfølgerfelt stangen, hvor holdene med de lynhurtige afsluttere jagtede maksimalt.

Kort før målstregen kiggede Nibali sig over skulderen og så, at der var råd til at juble, og selv om supersprintere som australieren Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) og Arnaud Démare (FDJ) på de næste pladser i den store gruppe noteredes for samme tid som italieneren, nåede de aldrig for alvor at true ham.

Fjerdepladsen besattes ligesom sidste år af nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), mens verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe) sluttede som nr. 6, og sidste års vinder polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky) måtte tage til takke med 11. pladsen.

Første italienske sejr siden 2006

Vincenzo Nibali blev dermed den første italiener siden Filippo Pozzato i 2006, der kunne lade sig hylde øverst på podiet, og med de bedrifter, han allerede tidligere i karrieren har leveret, tilfører det selv så mytemættet en kappestrid som Milano-Sanremo et nyt skær af storhed.

»Egentlig var det meningen, at vi skulle arbejde for min landsmand Sonny Colbrelli, og det var da også min dagsorden, da jeg gik til angreb på Poggio, men da jeg så i min radio hørte, at jeg havde et forspring på 20 sekunder, var det helt oplagt, at jeg skulle prøve på at holde hjem«, lød det fra en lettere undskyldende for sit ikke alt for fuldkomne engelsk, men storsmilende Vincenzo Nibali i det officielle tv-interview kort efter den bragende flotte præstation.

På forhånd var Nibali nok regnet som en af løbets mest prominente personligheder, men hans kvaliteter bragte ham ikke automatisk ind i billedet som et af de varmeste bud på succes.

Cort og Breschel flot med fremme

Det sørgede han så selv for, og nu har han været i stand til at vinde to af cykelsportens fem store monumenter - de fire andre er Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège og Il Lombardia - efter at han både i 2015 og sidste år strøg til tops i det sidste af dem et godt stykke hen i oktober Il Lombardia.

Flotte danske placeringer blev det ligeledes til, idet Magnus Cort (Astana), der lige siden sæsonstarten har vist særdeles opmuntrende takter, kørte ind på 8. pladsen, og endnu mere bemærkelsesværdigt var det måske, at veteranen Matti Breschel (EF Education First) med en placering som nr. 12 bekræftede, at han er inde i sit mest lovende forår meget længe.