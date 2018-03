To verdensstjerner betaler smertefuld pris for WorldTour-satsning Både Mark Cavendish og André Greipel er sat ud af spillet i den kommende måneds klassikere efter styrt i Milano-Sanremo.

For to af den professionelle cykelsports verdensklassesprintere blev deltagelsen i lørdagens WorldTour-løb Milano-Sanremo et uhyre barskt og trist bekendtskab.

Såvel den britiske eksverdensmester Mark Cavendish (Dimension Data) som den tyske spurtkanon André Greipel (Lotto Soudal) må nemlig se i øjnene, at de går glip af den for dem så vigtige forårskampagne med en stribe prestigemættede opgaver i det nordlige Europa.

I stedet skal de koncentrere sig om hurtigst muligt at overstå de skader, deres optræden i den italienske klassiker medførte, og især for den 32-årige Cavendish er der tale om en også mentalt særdeles belastende periode, han nu skal igennem.

Tredje alvorlige styrt på mindre end en måned

Det er nemlig tredje gang inden for mindre end en måned, at briten oplever et smertefuldt møde med asfalten, efter at han ellers indledte sæsonen så lovende med sejr på en etape i Dubai Tour 8. februar.

Blot to uger efter var den imidlertid gal, da han styrtede på 1. etape i WorldTour-løbet Abu Dhabi Tour og ud over de mere gængse skrammer også pådrog sig en hjernerystelse, som fik Dimension Data til at trække ham ud af løbet.

Cavendish vendte tilbage i Tirreno-Adriatico 7. marts, men væltede allerede på den indledende holdkørsel, som han dog gennemførte blødende fra skrammer i hovedet og med et brækket ribben.

Kørte direkte ind i trafikhelle

Den seje brite var indstillet på at fortsætte løbet, men var nået til vejs ende i holdkørslen så længe efter de øvrige Dimension-Data ryttere, at han havde overskredet tidsgrænsen.

I lørdags stillede han så til start i Milano-Sanremo stadig plaget af det brækkede ribben, men med mod på kæmpe med om hæderen i den styrkeprøve, som han vandt i 2009.

I den hektiske afsluttede fase frem mod Poggio overså Cavendish imidlertid en trafikhelle midt på vejen. Han kolliderede med den i fuld fart, slog en dramatisk saltomortale og blev derefter liggende længe på asfalten.

Slap billigere end frygtet

Ledsaget af tyskeren Rolf Aldag fra holdets sportslige ledelse blev Cavendish bragt til nærmeste hospital, hvor det kunne konstateres, at han trods alt var sluppet billigere fra den dramatiske hændelse, end det kunne frygtes.

Yderligere et ribben i samme side som det allerede beskadigede er brækket, og så er han forståeligt nok fuldstændig mørbanket. Desuden er der risiko for, at et ledbånd i den ene ankel kræver behandling , så foråret er slut for den populære pedalatlet fra Isle of Man.

»Mark er kommet meget hurtigt tilbage efter de foregående uheld, men denne gang er det sandsynligt, at han har brug for en længere pause«, fastslår Rolf Aldag.

Greipel ude i mellem fire og seks uger

Dennes landsmand André Greipel tvinges ligeledes til at holde sig i ro, efter at han på nedkørslen fra Poggio styrtede sammen med sin belgiske holdkammerat Jasper De Buyst.

Den 35-årige tysker havde været en tur i asfalten tidligere i løbet, men var i stand til at fortsætte, og meget tegnede til, at han var parat til at blande sig i kampen om topplaceringerne.

Så vidt kom det imidlertid aldrig, for mens rivalerne fortsatte, transporteredes Greipel til sygehuset. Her blev det fastslået, at det ene kraveben var brækket, og der var tale om så kompliceret en skade, at den nødvendiggjorde en operation.

Den blev gennemført i aftes, og det anslås, at det varer mellem fire og seks uger, før Greipel er tilbage i konkurrence.