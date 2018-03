Dansk stortalent kæmper sig til flot topplacering før debut i Flandern Rundt Den danske mester Mads Pedersen nr. 5 i Dwars door Vlaanderen, som indbragte endnu en sejr til Quick-Step Floors.

Under barske vejrforhold med øsende regn og bitter kulde, som efter meteorologernes varsler også kan ventes i søndagens klassiker Flandern Rundt, sikrede den 26-årige belgiske hjælperytter Yves Lampaert (Quick-Step Floors) sig for en dag en stjernerolle, da han med et effektfuldt angreb 900 m fra mål overrumplede sine fire ledsagere i det afgørende udbrud i det 180 km lange WorldTour-løb Dwars door Vlaanderen.

Lampaert, der sædvanligvis ses som slideren i front for feltet, når vejen skal banes for det belgiske storholds kaptajner, krydsede stregen 2 sekunder foran hollænderen Mike Teunissen (Team Sunweb), belgieren Sep Vanmarcke (EF Education First), nordmanden Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) og den 22-årige danske mester Mads Pedersen (Trek Segafredo), der på fremragende vis havde været med til at præge begivenhederne i den afsluttende fase.

Fra en forfølgergruppe på otte mand skilte tjekken Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) og belgieren Tiesj Benoot (Lotto Soudal) sig ud og nåede i mål 29 og 30 sekunder efter Lampaert, mens belgieren Greg Van Avermaet (BMC) med et minus på 59 sekunder spurtede i mål som nr. 8 foran hollænderen Niki Terpstra (Quick-Step Floors) og belgieren Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Lampaert udnyttede rivalernes tøven

Yves Lampaert indskrev sig i historien som den første, der har formået af vinde Dwars door Vlaanderen to år i træk, men i 2017 var hans triumf endnu mere overbevisende, da han nåede til vejs ende med et forspring på 39 sekunder til en forfølgertrio bestående af landsmanden Philippe Gilbert, kasakheren Alexey Lutsenko og australieren Luke Durbridge.

I dag udnyttede Lampaert et øjebliks tøven i udbrydergruppen til at slå afgørende til. Kort før 1.000 m mærket havde Mads Pedersen forsøgt sig med et fremstød, men belgieren lukkede hullet, og nogle få hundrede meter senere tog han så selv chancen.

De fire andre kiggede på hinanden tilstrækkeligt længe til, at Lampaert havde slået så stort et hul, at han kunne juble længe inden stregen.

Det samme kunne Quick-Step Floors, der nu er oppe på 20 sejre i denne sæson.

Spændende perspektiver for fremtiden

Teunisse viste sig som den hurtigste af de øvrige, mens Mads Pedersen efter uden held at have prøvet at komme inden om, sluttede på femtepladsen.

Atter understregede den unge dansker, der blot er i gang med sin anden sæson på WorldTour-niveau, at han er i besiddelse af evner, som tegner særdeles spændende perspektiver for fremtiden.

Mads Pedersen har allerede sæsonens første sejr i hus, idet han i begyndelsen af februar slog til på 2. etape i Herald Sun Tour, og for lidt over to uger siden sikrede han sig en bemærkelsesværdig fjerdeplads på den afsluttende enkeltstart i Tirreno-Adriatico efter etablerede kapaciteter som australieren Rohan Dennis (BMC), hollænderen Jos van Emden (Lotto-Jumbo) og spanieren Jonathan Castroviejo (Team Sky).

Danskeren fuldførte hverken E3 Harelbeke eller Gent-Wevelgem, men nu tyder alt på, at han er trimmet til sin debut i Flandern Rundt, hvor han dog nok må indstille sig på at arbejde i kollektivets tjeneste.

Van Avermaet og Benoot i lovende udbrud

En overgang så det ud til, at to af de meget fremtrædende favoritter i Flandern Rundt Greg Van Avermaet og Tiesj Benoot skulle duellere om hæderen, da de skilte sig ud med 34 km tilbage og oparbejdede en pæn afstand.

En forfølgergruppe på et dusin rytter nåede imidlertid op, og blandt disse var Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen (Team Sunweb).