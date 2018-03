Dansk mester får flot buket verbale roser med på vejen til ny krævende opgave Holdkammerat nærer store forventninger til Mads Pedersens indsats også i Flandern Rundt.

I dagene op til Flandern Rundt har stort set alle mandskaber med håb om at hævde sig blandt de bedste i den 267 km lange klassiker inviteret medierne på besøg.

Det gælder også amerikanske Trek-Segafredo, der præsenterede tyskeren John Degenkolb og belgieren Jasper Stuyven som sine to bud på succes på færden hen over mure og brosten fra Antwerpen til Oudenaarde.

Men selv om hovedparten af seancen var koncentreret om de to, rettedes søgelyset også mod den danske mester Mads Pedersen, uden at han selv sad ved hovedbordet.

Ikke overrasket over Mads Pedersens format

Baggrunden var den meget naturlige, at den 22-årige dansker med sin deltagelse i det afgørende udbrud og sluttelige femteplads i onsdagens Dwars door Vlaanderen sørgede for Trek-Segafredos bedste resultat i dette WorldTour-løb, og hans tre år ældre holdkammerat Jasper Stuyven var da heller ikke sen til at uddele en fornem buket verbale roser til Mads Pedersen.

»Jeg blev ikke overrasket over Mads’ indsats, for jeg ved, at han har klassen til at yde en sådan præstation«, lød det uforbeholdent fra Jasper Stuyven.

»Mads leverede et virkeligt flot resultat på den afsluttende enkeltstart i Tirreno-Adriatico, og jeg er sikker på, at han selv var den mest skuffede over ikke at kunne vise sin gode form også i E3 Harelbeke og Gent-Wevelgem«, fortsatte Stuyven med henvisning til, at indehaveren af dannebrogstrikoten var uheldig i begge de nævnte WorldTour-løb og måtte udgå.

»Derfor var det rigtigt fint at se ham helt fremme i onsdags, og jeg er overbevist om, at han vil prøve at lave så godt et resultat som muligt også i Flandern«.

Fire top-10 placeringer giver selvtillid

»Han har bevist, at vi i ham hart et godt kort at spille ud før selve finalen eller i denne, hvis den åbnes tidligt. Han er en stærk gut, og i onsdags fik han demonstreret, hvad han indeholder«.

Jasper Stuyven giver omkring sine egne muligheder i den forestående udfordring udtryk for optimisme.

»I de fire klassikere, jeg har kørt hidtil i år, er det blevet til top-10 placeringer i alle«, konstaterer belgieren, der noteredes som nr. 6 i E3 Harelbeke, 9 i Gent-Wevelgem samt 10 i Dwars door Vlaanderen og Milano-Sanremo.

»Jeg synes, at det antyder, at jeg står lige foran det helt store gennembrud, men jeg følger nu intet særligt pres af den grund. Jeg har tillid til, at det nok skal komme før eller senere«.

»Efter min mening har der i år ikke været ryttere, som har skilt sig afgørende ud i toppen. En hel del befinder sig på samme niveau, og jeg bilder mig ind, at jeg er en af dem. I øjeblikket er forskellen mellem nr. 1 og 10 i løbene meget lille«.

Degenkolb satser på Paris-Roubaix

John Degenkolb melder sig på forhånd parat til at køre for Jasper Stuyven.

»Vi har i Jasper en rytter, der kan afgøre Flandern Rundt til sin fordel, og jeg synes også, vi har vist, at vi som hold fungere godt. I onsdags havde vi således tre mand med fremme, og jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre igen«, konstaterer den 29-årige tysker.

»Jeg håber, jeg kan være med til at gøre en forskel, men jeg må ærligt indrømme, at mit fokus først og fremmest er rettet mod næste søndags Paris-Roubaix«