WorldTour-kongen opgiver at kæmpe for sin trone i Flandern Rundt Trods en stærk indsats i Dwars door Vlaanderen stiller Alejandsro Valverde ikke til start i søndagens klassiker.

I forbindelse med gårsdagens Dwars door Vlaanderen holdt den spanske superstjerne Alejandro Valverde (Movisatar) muligheden åben for også at stille til start i søndagens Flandern Rundt.

Og med den fremragende præstation, den 37-årige Movistar-kaptajn ydede under de barske vejrforhold på de belgiske mure og brosten, styrkedes forventningerne til, at han også vil være at finde i det kommende klassikerfelt.

De spekulationer satte Valverde og det spanske storhold imidlertid endegyldigt punktum for i dag, da det meddeltes, at de oprindelige planer bliver bibeholdt, hvilket vil sige, at turen nordpå for Valverde og colombianeren Nairo Quintana udelukkende skal ses som led i rekognosceringen frem mod den brostensbelagte etape i årets Tour de France.

Foretrækker at køre i Spanien

I stedet stiller de begge til start lørdag i det spanske Grand Prix Miguel Indurian, og det indebærer, at Alejandro Valverde nu uden kamp risikerer at miste den samlede førsteplads i WorldTouren, som han erobrede med sidste søndags triumf i Volta a Catalunya.

Det demonstreredes ellers tydeligt i Dwars door Vlaanderen, at den spanske veteran mestrer også udfordringer af denne for ham uvante art.

Han var således flere gange i offensiven og fik da også en 11. plads ud af anstrengelserne, ligesom han givetvis ville blive tillagt chancer for en pæn placering i Flandern Rundt, hvis han var stillet op.

Sagan står på spring til førstepladsen

Nu er der imidlertid frit spil for rivalerne til at erobre Valverdes WorldTour-trone, når Flandern Rundt som det 13. af sæsonens 37 arrangementer i den gennemgående sæsonkonkurrence står på programmet.

Spanierens indsats i går belønnedes med 40 WorldTour-point, så hans total nu er oppe på 1.079, men samtidig med, at Valverde slog til i Volta a Catalunya, gjorde den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) det samme i Gent-Wevelgem, hvilket bragte ham op på andenpladsen med 951 point.

Sagan holdt fri i går, men er en af de mest fremtrædende favoritter på søndag, og han kan med en sejr, der indbringer 500 point, tage et gevaldigt spring forbi Valverde.

Tre andre udgør også en trussel

Slovakken kan nøjes med en syvendeplads, som udløser 150 point, for at rykke op som nr. 1, men han er ikke den eneste trussel mod Valverdes position.

Også belgieren Tiesj Benoot (Lotto Soudal), den franske mester Arnaud Démare (Groupama-FDJ) og polakken Michal Kwiatkowski (Team Sky) har førstepladsen inden for rækkevidde, idet de er at finde på WorldTourens aktuelle top-10, der ser således ud:

1. Valverde 1.079 point, 2. Sagan 951, 3. Dary Impey (Mitchelton-Scott) 861,57, 4. Benoot 861, 5. Elia Viviani (Quick-Step Floors) 817, 6. Démare 792, 7. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 760, 8. Marc Soler (Movistar) 745, 9. Kwiatkowski 613,43, 10. Sep Vanmarcke (EF-Education First) 575.

Fem danskere i top-100

Kun ryttere, der er tilknyttet et af de 18 mandskaber i 1. division, kan score point til WorldTouren, og det har indtil videre 310 formået – heriblandt samtlige 12 danskere.

Disses rangering ser således ud: 24. Michael Valgren (Astana) 382, 53. Magnus Cort (Astana) 195, 70. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 120, 82. Jesper Hansen (Astana) 92, 96. Lars Bak (Lotto Soudal) 73, 103. Matti Breschel (EF Education First) 60, 134. Jakob Fuglsang (Astana) 40, 138. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 38, 143. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 35, 145. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 35, 187. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 20, 254. Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) 7.