Brian Holm før Flandern: Chefen for superholdet siger nej tak til stjerner Quick-Step Floors er holdet, alles øjne er rettet mod før dagens klassiker, men vinderbud findes også andre steder.

fakta FLANDERN RUNDT Brosten og mure Den 102. udgave af Flandern Rundt strækker sig over 267 km med start i Antwerpen og mål i Oudenaarde. Undervejs passeres fem flade brostensstrækninger og 18 af de såkaldte mure, hvoraf de fleste også er belagt med brosten. De to sidste, Oude Kwaremont og Paterberg, melder sig henholdsvis 17 og 14 km fra mål. Sidste års top-10 1.Philippe Gilbert 6.23.45 timer, 2. Greg Van Avermaet 29 sekunder, 3. Niki Terpstra, 4. Dylan Van Baarle begge samme tid, 5. Alexander Kristoff 53 sekunder, 6. Sacha Modolo, 7. John Degenkolb, 8. Filippo Pozzato, 9. Sylvain Chavanel, 10. Sonny Colbrelli alle s.t. Pozzato og Chavanel er ikke med i dag, da deres hold ikke deltager. Danske placeringer: 11. Michael Valgren 53 sekunder, 30. Magnus Cort 3.30 minutter, 32. Matti Breschel s.t., 73. Michael Mørkøv 6.59 minutter, 74. Søren Kragh Andersen 8.02. Mørkøv er ikke med i dag, det er til gengæld Mads Pedersen. De seneste 10 års vindere 2017: Philippe Gilbert. 2016: Peter Sagan. 2015: Alexander Kristoff. 2014 og 2013: Fabian Cancellara. 2012: Tom Boonen. 2011: Nick Nuyens. 2010: Cancellara. 2009 og 2008: Stijn Devolder. De tre førstnævnte og Stijn Devolder starter i dag. Kun en dansker på podiet Rolf Sørensen er den eneste dansker, der har været på podiet i Flandern Rundt. Han vandt løbet i 1997 og blev i 1991 nr. 3 efter belgierne Edwig Van Hooydonck og Johan Museeuw. WorldTour Flandern Rundt, der sammen med Milano-Sanremo, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liége og Il Lombardia betegnes som cykelsportens fem Monumenter, er det 13. af sæsonens 37 WorldTour-arrangementer. Top-10 sammenlagt ser således ud: 1. Alejandro Valverde (Movistar) 1.079 point, 2. Peter Sagan (Bora-hansgrohe) 951, 3. Daryl Impey (Mitchelton-Scott) 861,57, 4. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) 861, 5. Elia Viviani (Quick-Step Floors) 817, 6. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) 792, 7. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 760, 8. Marc Soler (Movistar) 745, 9. Michal Kwiatkowski (Team Sky) 613,43, 10. Sep Vanmarcke (EF Education First) 575. Af disse er Sagan, Benoot, Démare, Kwiatkowski og Vanmarcke til start i dag. Danskerne og WorldTouren Alle 12 danske ryttere med tilknytning til et WorldTeam-mandsakab har scoret WorldTour-point, og deres placeringer ser således ud: 24. Michael Valgren (Astana) 382, 53. Magnus Cort (Astana) 195, 70. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) 120, 82. Jesper Hansen (Astana) 92, 96. Lars Bak (Lotto Soudal) 73, 103. Matti Breschel (EF Education First) 60, 134. Jakob Fuglsang (Astana) 40, 138. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 38, 143. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 35, 145. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 35, 187. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 20, 254. Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) 7. Af disse er Valgren, Cort, Pedersen, Bak, Breschel og Kragh til start i dag. Vis mere

FAVORITTERNE Politikens favoritter i Flandern Rundt Fem stjerner Gilbert, Sagan, Van Avermaet. Fire stjerner Terpstra, Naesen, Benoot, Vanmarcke, Démare, Kwiatkowski. Tre stjerner Stybar, Valgren, Durbridge, Moscon, Stuyven, Kristoff. To stjerner Lampaert, Erviti, Vermote, T. Martin, Degenkolb. En stjerne Cort, Nibali. M. Pedersen, Van Aert.

Han er politisk ukorrekt, så det er en fornøjelse. Gammeldags og konservativ på en positiv måde. En mand, der er til at stole på – hård, men også parat til at bakke sine folk betingelsesløst op.

Sådan lyder i grove træk den karakteristik, den danske sportsdirektør Brian Holm giver af sin chef siden 2012, den 63-årige belgier Patrick Lefevere, der med støtte af kompetente medarbejdere er godt på vej til at styre Quick-Step Floors frem til positionen som det mest vindende cykelmandskab for syvende år i træk.

Og som i dag sender syv af sine ryttere ud til en af sæsonens vigtigste opgaver overhovedet – den 102. udgave af klassikeren Flandern Rundt.

Er klar til at kæmpe for sine ryttere

»En andenplads i dag er umiddelbart intet værd for Lefevere. Det er kun sejren, der tæller for ham. Så han kan bestemt godt skumle over nederlag«, konstaterer Brian Holm.

»Til gengæld er han også sådan, at hvis rytterne virkelig har haft en rigtig skidt dag, og de godt selv ved det og har det dårligt over det, er han den første til at forsvare dem. Han er klar til at kæmpe for dem, når de har brug for det«.

Siden den nordeuropæiske cykelsæson indledtes med Omloop Het Nieuwsblad 24. februar, er der afviklet 10 betydende løb på de belgiske landeveje, og i syv af dem har en Quick-Step Floors-rytter kunnet juble.

Den kendsgerning både styrker holdets position som det suverænt mest succesrige i år med i alt 20 gevinster – Team Sky er som næstbedst noteret for 15 – og medfører uundgåeligt forventninger om en særdeles markant optræden i dagens 267 km lange udfordring med start i Antwerpen og finale i Oudenaarde efter forcering af 18 hidsige mure og fem bumpende brostensstrækninger.

Breddens styrke er afgørende

»Jeg har gentagne gange hørt Lefevere sige, at vi ikke har brug for stjerner. At han så undervejs har haft en Tom Boonen, er en anden sag. Ham var han selv med til at skabe. Han går ikke ud på markedet for at finde de helt store navne, som alt skal koncentreres om. I stedet er styrken i bredden afgørende«, lyder en del af Brian Holms forklaring på den uophørlige stime af fremragende præstationer, som Quick-Step Floors disker op med.

Patrick Lefevere er manden i centrum hos Quick-Step Floors.

»Som oftest, når vi stiller til start, har vi tre-fire mand med mulighed for at vinde, uden at de nødvendigvis er de allerstørste favoritter. Rytterne ved, at de får chancen, hvis de er tilstrækkeligt gode, og det er også en af årsagerne til, at vi ofte ser så aggressiv kørsel fra vore folks side«.

»De er klar over, at hvis de er med fremme i front, kan det pludselig være dem, der sidder i det rigtige udbrud. Som nu forleden i Dwars door Vlaanderen, da Yves Lampaert sejrede. Han angreb fra femmandsgruppen med blandt andre Mads Pedersen, lige efter at Mads havde forsøgt sig. Det kunne næsten lige så godt være blevet Mads’ store dag, men han fik bare ikke hullet, hvorimod ingen ville ofre sig for at gå efter Lampaert«.

Har fire seriøse vinderemner

»Det kan virke som tilfældigheder og er det selvfølgelig til en vis grad, men det hænger også sammen med den selvtillid, holdet har opbygget. Alle tror på, at succesen er inden for rækkevidde. Det er, som om det ligger i holdets dna«.

I Flandern Rundt fremstår belgierne Philippe Gilbert og Yves Lampaert, hollænderen Niki Terpstra og tjekken Zdenek Stybar som Quick-Step Floors’ vinderbud, mens belgierne Tim Declercq og Iljo Keisse samt franskmanden Florian Sénéchal er sliderne.