Chefen til Mads Pedersen: Fantastisk flot - men nu skal al fokus rettes mod Paris-Roubaix Trek-Segafredos sportsdirektør Dirk Demol nærer store forventninger til den unge dansker og hans holdkammerater på søndag.

Respekten for den formidable fighterindsats, den 22-årige danske mester Mads Pedersen ydede i Flandern Rundt, og som indbragte ham andenpladsen 12 sekunder efter hollænderen Niki Terpstra (Quick-Step Floors) kommer til orde vidt og bred i international cykelsport, og hos hans amerikanske arbejdsgiver Trek-Segafredo er begejstringen naturligvis også overvældende.

»I sin første optræden i Flandern Rundt fik Mads Pedersen eksperterne til at spærre øjnene op med en andenplads i den utvivlsomt hårdeste klassiker på terminslisten«, hedder det således blandt andet på holdets hjemmeside.

»Det var mere end både han selv og mange andre havde ventet, men et vidnesbyrd om hans velkendte kvaliteter«.

Podiepladsen var fantastisk

Også Trek-Segafredos belgiske sportsdirkektør i disse brostensklassikere Dirk Demol var fuld af lovord om den unge dansker og holdet som helhed, men forsøger nu samtidig at holde den aktuelle euforiske stemning i ave.

»Vi har i de seneste uger set, hvordan denne gruppe er blevet bedre og bedre samarbejdet, og i Flandern Rundt fungerede det perfekt. At vi fik Mads på podiet, er simpelthen fantastisk, og Jasper Stuyven bekræftede sin klasse med endnu en top-10 placering« lyder det fra Dirk Demol.

»Måske gør disse resultater mig nu lidt for optimistisk, men jeg vil alligevel sige, at vi med dette hold har endnu større chancer i Paris-Roubaix«.

»Jeg har rost rytterne for deres indsats i Flandern Rundt og meddelt dem, at jeg er superglad, men samtidig har jeg understreget, at vi skal have maksimal koncentration om at holde fokus i endnu en uge. Vi har en forrygende søndag bag os, men i Paris-Roubaix skal vi kæmpe igen og gå efter en plads endnu højere oppe på podiet«.

Har ikke lagt beskedenheden bag sig

Selv om Mads Pedersen bliver ved med at forbløffe omgivelserne med sine exceptionelle bedrifter, har han ikke lagt beskedenheden bag sig.

»Jeg fulgte bare holdets taktik ved at gå med i et tidligt angreb for at bane vejen for vores to kaptajner John Degenkolb og Jasper Stuyven, og jeg havde aldrig forestillet mig, at det skulle føre til et sådant resultat«, fastslår Mads Pedersen.

»Da Niki Terpstra på Kwaremont nærmest som en motorcykel susede forbi os tre i front, havde jeg ikke drømt om at følge ham. Men jeg prøvede på at lukke hullet, og selv om det ikke lykkedes, blev jeg ved med at forsøge«.

En god måde at begynde på

»Selvfølgelig er jeg lykkelig. Det her er et af de største cykelløb, der overhovedet findes for en rytter som mig. Det var knaldhårdt, og de mere end 260 km gør, at lige meget hvor god du er, handler det også om bare at overleve«.

»Jeg gav den fuld gas. Jeg tænkte simpelthen ikke på andet end at presse pedalerne rundt og prøve på at holde forfølgerne bag mig«.

»Det her var herligt, men jeg er stadig ung og har brug for mere erfaring. Jeg skal udvikle mig endnu mere, men det var en god måde at begynde på, og forhåbentlig venter der mere af den slags forude«.

Vandt juniorudgaven i 2013

Mads Pedersen er fuldstændig klar over, hvad der venter på søndag, eftersom han allerede sidste år debuterede i Paris-Roubaix.

Dengang gennemførte han som nr. 95 i en gruppe på en halv snes mand, der var 20.44 minutter efter den sejrende belgier Greg Van Avermaet (BMC).

Og så prøvede Mads Pedersen også kræfterne med de nordfranske brosten i juniorudgaven af klassikeren. Ved det første forsøg i 2012 sluttede han som nr. 10, da Mads Würtz Schmidt sejrede.