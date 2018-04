Herlig rød-hvid jubeldag: Unge danskere giver verdensstjerner kamp til stregen i prestigefyldt klassiker Hollænderen Niki Terpstra vandt Flandern Rundt, men Mads Pedersen og Michael Valgren blev nr. 2 og 4.

Superholdet Quick-Step Floors fik sin gigantiske og målrettet efterstræbte triumf i den vigtigste klassiker af alle for det ambitiøse belgiske kollektiv, den 102. udgave af Flandern Rundt, da hollænderen Niki Terpstra gentog sin soloopvisning fra for en halv snes dage siden i E3 Harelbeke, der sædvanligvis betegnes som generalprøven for dagens prestigefyldte udfordring.

Men samtidig kan det helt objektivt konstateres, at dansk cykelsport på de belgiske mure og brosten oplevede en af sine mest henrykkende jubeldage på den internationale scene med den indædt fightende 22-årige nationale mester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) på andenpladsen 12 sekunder senere efter en storslået bedrift, mens den fire år ældre Michael Valgren (Astana) trods et voldsomt styrt små 100 km fra mål kæmpede sig tilbage og krydsede stregen som nr. 4 yderligere8 sekunder bagude.

Magnus Cort i mål som nr. 20

Top-10 kom herefter til at se således ud: 1. Terpstra 6.21.25 timer, 2. Mads Pedersen 12 sekunder, 3. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) 17, 4. Valgren 20, 5. Greg Van Avermaet (BMC) 25, 6. Peter Sagan (Bora-hansgrohe), 7. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), 8. Tiesj Benoot (Lotto Soudal), 9. Wout Van Aert (Verandas Willems), 10. Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) alle samme tid.

Yderligere tre ryttere befandt sig i gruppen med et minus på 25 sekunder: Oliver Naesen (AG2R), Dylan Van Baarle (Team Sky) og Sep Vanmarcke (EF Education First).

De øvrige danske placeringer: 20. Magnus Cort (Astana) 1.13 minut, 53. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 7.34, 74. Lars Bak (lotto Soudal) 9.14, 98. Matti Breschel (EF Education First) 14.31. 104 ryttere fuldførte.

Spændende fremtid i vente

Dermed er det med al tydelighed understreget, at den unge, rød-hvide generation står foran en eksplosivt spændende fremtid, hvor der ikke mindst i løb som gårsdagens er basis for begrundet håb om adskillige gentagelser i de kommende år.

Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP 22-årige Mads Pedersen i selskab med de to etablerede verdensstjerner fra Quick-Step Floors Niki Terpstra og Philippe Gilbert.

Mads Pedersens pragtpræstation fulgte op på hans bemærkelsesværdige bedrift så sent som i onsdags i Dwars door Vlaanderen, da han var med i den definitive offensiv på fem mand, men måtte nøjes med sidstepladsen i denne kvintet, da Terpstras belgiske holdkammerat Yves Lampaert overrumplede rivalerne inden for den sidste km.

Allerede efter det resultat høstede den unge dansker en fornem buket af verbale roser fra sin belgiske holdkammerat Jasper Stuyven, nr. 7 i dag, der erklærede, at han bestemt ikke var overrasket over Mads Pedersens indsats, fordi han vidste, at han havde klassen til den slags, og det dokumenterede sølvvinderen fra U19 VM i 2013 så effektfuldt i dag.

I front i hele den afgørende fase

Og det skete vel at mærke i et selskab af lutter berømtheder, og selv en kapacitet som den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) måtte i finalen opgive at hente danskeren, som stred formidabelt alene på jagt efter Terpstra og med en halsende flok forfølgere omkring 20 sekunder efter.

Mads Pedersen havde markeret sig i front i hele løbets afgørende fase, og med knap 50 km tilbage befandt han sig i en seks mands udbrydergruppe, der også talte en anden af den udmarvende styrkeprøves fremtrædende danskere Magnus Cort (Astana), hollænderne Dylan Van Baarle (Team Sky) og Sebastian Langeveld (EF Education First) plus to af de tidlige angribere Ivan Garcia (Bahrain-Merida) og belgieren Tim Devreindt (Wanty-Groupe Gobert).

På Koppenberg, den 13. af de 18 barske mure 45 km fra mål, sagde Mads Pedersen og de to hollændere farvel til de tre andre, og den situation holdt sig, indtil Niki Terpstra begyndte at røre på sig bagude.