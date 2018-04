Den tidligere VM-vinder i skihop fortsætter med at imponere på to hjul Sloveneren Primoz Roglic scorede dobbelttriumf i Baskerlandet Rundt med både etapesejr og førertrøje.

I imponerende grad levede den 28-årige slovenske VM-sølvvinder i enkeltstart Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) op til favoritværdigheden, da der i dag stod et 19,4 km langt, fuldstændig fladt temporidt på programmet i WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt.

Som nr. 2 i det samlede klassement inden denne udfordring blev Roglic sendt af sted næstsidst, og han tilbagelagde distancen i 22.26 minutter – gennemsnitshastighed 51,89 km/t– og han overtrumfede således med 9 sekunder den et år yngre newzealænder Patrick Bevin (BMC), der ellers overraskende havde ført konkurrencen i små tre timer.

Samtidig stødte den tidligere juniorverdensmester i skihop for hold også franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) fra den samlede trone, efter at de to på de foregående etaper havde vist sig som løbets klart stærkeste aktører.

Bauke Mollema ny mand på podiet

Franskmanden, der kan se tilbage på to etapetriumfer, hvor han i begge tilfælde henviste Roglic til andenpladsen, stred ihærdigt for at bevare førertrøjen, men han måtte se sig besejret med 42 sekunder af sloveneren.

Alaphilippe nøjedes dog med at dumpe ned på den samlede andenplads, hvor han nu er 34 sekunder efter Roglic, mens hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) er ny mand på podiet efter at være blevet nr. 10 på enkeltstarten slået med 43 sekunder.

Top-10 undergik i det hele taget markant ændringer og ser nu således ud: 1. Roglic, 2. Alaphilippe 34 sekunder, 3. Mollema 1.33 minut, 4. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) 1.36, 5. Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) 1.42, 6. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 1.48, 7. Mikel Landa (Movistar) 1.51, 8. Pelle Bilbao (Astana) 1.57, 9. Nairo Quintana (Movistar) 2.08, 10. Ion Izagirre (Bahrain-Merida) 2.11.

Jesper Hansen (Astana) ligger nr. 22 med et minus på 3.30 minutter, mens Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) som nr. 84 er 15.47 minutter bagud.

Tager ikke glæderne på forskud

For Roglic var det sæsonens anden sejr - den niende til Lotto-Jumbo, hvoraf den hollandske sprinter Dylan Groenewegen har hentet de fem - idet han også slog til på 3. etape i Tirreno-Adriatico for knap en måned siden.

Der havde han i mål et forspring på 3 sekunder til englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott) og 6 til belgieren Tiesj Benoot (Lotto Soudal), men havde sat for meget til på de andre etaper til, at han kom til at spille nogen rolle i det endelige klassement.

Det forventes han nu i høj grad at gøre i Baskerlandet, selv om han ikke forfaldt til overdreven begejstring efter præstationen på de nordspanske landeveje.

»Etaperne i årets Baskerlandet Rundt har været meget krævende, og vi har, så vidt jeg kan vurdere, endnu det skrappeste tilbage, så jeg tager ingen glæder på forskud«, konstaterede sloveneren i det officielle tv-interview efter triumfen.

To etaper tilbage for de klatrestærke typer

Roglic har ganske ret i, at specielt de klatrestærke typer har muligheder for at forbedre sig i løbets to afsluttende styrkeprøver, men eftersom han og Alaphilippe hidtil har vist sig som de bedste på det område, vil det overraske, om sloveneren ikke står øverst på podiet på lørdag.

På 5. etapes 164,7 km lange færd fra Vitoria til Eibar bydes der på tre skrappe stigninger inden for de afsluttende 70 km. De to sidste kommer lige efter hinanden, og efter den tredje, som er 5,5 km lang med en procent på 7,6 er der endnu cirka 20 km til mål.

Halvdelen foregår på en skrap nedkørsel, hvorefter det på den resterende strækning går let opad mod mål, uden at der dog er tale om et kategoriseret bjerg.

Lørdagens kongeetape lægger på de 122 km fra Eibar til Arrate op til et festfyrværkeri af klatreopgør med ikke færre end otte bjergspurter med finalen i et 3,1 km langt ridt, som stiger gennemsnitligt 12,7 procent og topper 2 km fra målstregen.