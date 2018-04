Brian Holm og Co. jubler over stortalents triumf på kongeetape i WorldTouren Enric Mas sikrede Quick-Step Floors den tredje etapesejr i Baskerlandet Rundt, som Primoz Roglic vandt sammenlagt.

Trods et styrt allerede tidligt på etapen, og selv om han udsattes for et massivt attentat fra rivalernes side, lykkedes det den 28-årige slovener Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) at forsvare sin samlede førsteplads i WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt på den 122 km lange afsluttende styrkeprøve fra Eibar til Arrate.

Og samtidig fik sportsdirektør Brian Holm og hans Quick-Step Floors tropper atter lejlighed til at juble, da det 23-årige spanske stortalent Enric Mas på den særdeles begivenhedsrige kongeetape sikrede sig sin første gevinst som professionel samt holdets tredje i løbet og den 25. i sæsonen.

Roglic måtte en tur i asfalten på de våde veje i etapens indledende fase, og det krævede særdeles hårdt arbejds fra hans og holdkammeraternes side at bringe ham tilbage til feltet igen.

Landas offensiv kom for sent

Da det var sket, var sloveneren stort set overladt til sig selv, mens et uhyre talstærkt Movistar-mandskab konstant prøvede at presse ham på den barske rute, som talte i alt otte bjergspurter.

Roglic viste imidlertid endnu engang sin styrke, og da Mikel Landa (Movistar) med knap 4 km tilbage satte sin definitive offensiv ind på den sidste stejle stigning op mod mål, var det for sent til at bringe indsehaveren af førertrøjen i alvorlige vanskeligheder.

Sloveneren kunne koncentrere sig om at nå toppen i sit eget, konstante tempo, og han gik ikke på noget tidspunkt så meget ned, at hans sejr bragtes i fare.

Jesper Hansen sluttede som nr. 15 sammenlagt

Det betød, at den endelige top-10 i sæsonens 14. af de i alt 37 WorldTour-arrangementer kom til at se således ud: 1. Roglic 20.53.47 timer, 2. Landa 1.09 minut, 3. Ion Izagirre (Bahrain-Merida) 1.42, 4. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 3.14, 5. Nairo Quintana (Movistar) 3.17, 6. Mas 3.29, 7. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 3.50, 8. Pelle Bilbao (Astana) 4.14, 9. David De la Cruz (Team Sky) 4.15, 10. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) 5.30.

Mikel Landas mission førte således kun til, at han bekræftede sin samlede andenplads, for det lykkedes ham heller ikke at fange sin unge landsmand Enric Mas, der havde været i udbrud stort set hele etapen.

Mas havde længe selskab af en halv snes ryttere, hvoriblandt også Jesper Hansen (Astana) befandt sig, men frem mod det sidste bjerg, var det kun den østrigske mester Gregor Mühlberger (Bora-hansgrohe), belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) og landsmanden Carlos Verona (Mitchelton-Scott), der gjorde ham selskab.

Jesper Hansen, der arbejdede for holdkammeraten Pelle Bilbao, blev nr. 21 på etapen 3.11 minutter efter Enric Mas og sluttede sammenlagt på 15. pladsen med et minus på 9.29 minutter.

Har ofte måttet slide for andre

Mas skilte sig af med de sidste af sine følgesvende, da der manglede cirka 5 km, og derefter forcerede han imponerende på den sidste stejle del af stigningen og var altså i stand til at holde sin voldsomt satsende og væsentligt mere berømte landsmand bag sig.