Danskerne i Paris-Roubaix: Unge himmelstormere stræber højt, men 38-årig veteran er stadig bedst Femtepladserne til Lars Bak og Lars Michaelsen - to gange - er de bedste danske Paris-Roubaix-resultater i nyere tid.

Med syv danskere i feltet er den hjemlige cykelsport markant repræsenteret, når Paris-Roubaix-karavanen bevæger sig fra Compiègne – der kun med meget god vilje kan hævdes at have noget med den franske hovedstad at gøre, eftersom den ligger cirka 60 km nord for denne – ad den snørklede, brostensbelagte 257 km lange rute til den kraftigt moderniserede, men stadig lettere anløbne industriby på grænsen til Belgien.

Efter den pragtpræstation, han leverede i søndags i Flandern Rundt, fremstår den 22-årige danske mester Mads Pedersen (Trek-Segafredo) som den naturlige favorit blandt de syv til at markere sig i første række, men han er bestemt ikke den eneste, der går ind til den krævende opgave med ambitioner og drømme.

Men fremfor alt tæller den lille rød-hvide klan i den 38-årige veteran Lars Bak (Lotto Soudal) en af de to aktører – den anden er Astanas nuværende sportsdirektør Lars Michaelsen – der i nyere tid er registreret for det bedste danske resultat i den udmarvende brostensklassiker med en femteplads.

Dansker på podiet i 1896

Helt tilbage i løbets spæde start blev Charles Meyer i den første udgave i 1896 nr. 2 for to år senere at besætte femtepladsen, men derefter gik der 74 år, før en dansker atter var at finde i top-10.

Det skete, da Ole Ritter i 1972 med en nienplads blev den første af de i alt blot syv danskere, som siden Charles Meyer har formået at stride sig gennem strabadserne blandt de 10 bedste.

Brian Holm fulgte op med en syvendeplads i 1996, hvorefter Rolf Sørensen to år i træk blev nr. 6.

Det stod som den fornemste danske placering, indtil Lars Michaelsen i 2002 krøb et trin højere op på ranglisten.

Museeuw totalt dominerende

Det var det år, belgieren Johan Museeuw var fuldstændig suveræn og fuldførte med et forspring på 3.04 minutter til den nærmeste rival tyskeren Steffen Wesemann, der i øvrigt siden er blevet schweizer, mens landsmanden Tom Boonen på tredjepladsen var yderligere 4 sekunder efter.

Lars Michaelsen, der dengang kørte for det tyske Team Coast, nåede velodromen i en ottemandsgruppe med et minus på 4.02 minutter, og her vandtes spurten af Bjarne Riis’ hollandske klassikertrumf på Team CSC-Tiscali Tristan Hoffman.

Lars Michaelsen gentog bedriften tre år senere, da han var skiftet til Team CSC, og ved den lejlighed kom han helt alene til mål 2.43 minutter efter den sejrende Tom Boonen, der havde slået amerikaneren George Hincapie og spanieren Juan Antonio Flecha i spurten, mens svenskeren Magnus Bäckstedt på fjerdepladsen var 1.09 minut efter.

Lars Bak tættest på at vinde

Lars Baks femteplads kom i hus i 2011, da han repræsenterede HTC-Colombia, og han er ikke selv i tvivl om, at det var den præstation, der åbnede døren til ansættelsen året efter på belgiske Lotto-Soudal, hvor han jo stadig er i fuld sving.

Den rutinerede dansker har da også flere gange fremhævet Paris-.Roubaix-resultatet som det mest betydningsfulde i den langvarige karriere, hvilket er med til at understrege den prestige, der er forbundet med at kunne begå sig blandt de bedste i dette løb.

Lars Bak er den dansker, der rent tidsmæssigt har været tættest på sejren, da belgieren Johan Vansummeren lige netop holdt hjem foran den schweiziske storfavorit Fabian Cancellara, hollænderen Maarten Tjallingii og schweizeren Gregory Rast, der alle noteredes for et minus på 19 sekunder, men Bak var yderligere 2 bagud.

Michaelsen oftest med helt fremme

Lars Bak er den foreløbig sidste dansker, der har placeret sig i top-10, og dermed er han også den sidste af de syv, det er lykkedes for siden Charles Meyer i det 19. århundrede.

Lars Michaelsen er den, der oftest har været med helt fremme, idet han ud over femtepladserne også er blevet nr. 10 i 1999 og 11 i sin sidste optræden i 2007, hvor han samtidig indstillede karrieren.