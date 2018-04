Pragtpræstation i klassikertest uden jubel i skyggen af tragedien Belgieren Michael Goolaerts død satte sit præg på generalprøven inden Amstel Gold Race, som vandtes af Tim Wellens.

Med blikket bag solbrillerne og den højre hånds pegefinger i strakt arm rettet mod himlen i en inderlig og ærbødig hilsen til den afdøde 23-årige landsmand og kollega Michael Goolaerts krydsede belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal) målstregen som vinder af klassiker-generalprøven Brabantse Pijl uden de jubeludfoldelser, der under normal omstændigheder havde været fuldt berettiget efter den imponerende finale, han havde havde stillet til skue i den 201 km lange kappestrid.

Men søndagens tragedie i Paris-Roubaix, hvor Goolaerts blev ramt af et hjertetilfælde, styrtede og døde om aftenen på hospitalet i Lille, hvilede som en tung skygge over den første begivenhed, hans holdkammerater på det belgiske 2. divisionshold Veranda’s Willems stillede til start i efter den smertelige hændelse.

Alle på holdet mødte op til starten

Samtlige ryttere og ansatte på mandskabet – også de, der ikke skulle deltage i Brabantse Pijl – var mødt frem til starten i Leuven, hvor Michael Goolaerts mindedes bl.a. med et minuts stilhed, og det var tydeligt, at alle deltagere var dybt berørte af situationen.

Der var heller ingen store smil og vanlige begejstringsudbrud ved sejrsceremonien, selv om det var aktører fra andre mandskaber, som var hovedpersonerne ved den lejlighed. Og det ønske, som den unge belgiers efterladte havde udtrykt om, at det ville have været i Michael Goolaerts ånd, at Veranda’s Willems deltog i Brantase Pijl, blev mødt med den yderste værdighed og respekt.

Stærk kolletiv indsats af Lotto Soudal

I den verden, der går videre, aftegnede den 26-årige Tim Wellens og hele Lotto Soudal-holdet sig som en magtfaktor, der i allerhøjeste grad må regnes med, når den næste halvdel af aprils klassikerperiode indledes på søndag med Amstel Gold Race.

Det belgiske kollektiv, som hidtil i foråret har stået i skyggen af den dominerende nationale konkurrent Quick-Step Floors, leverede en pragtpræstation over en bred front med belgierne Maxime Monfort, Tosh Van der Sande og Jelle Vanendert som fremtrædende undervejs, inden de to kaptajner Tim Wellens og Tiesj Benoot gjorde arbejdet færdigt.

Wellens angreb fra en lille frontgruppe, da der manglede 7,8 km på den kuperede rute, som med sine 27 små stigninger minder en hel del om Amstel Gold Race, og ingen formåede at hente ham.

Har forberedt sig målrettet til klassikerne

Han holdt hjem med et forspring på 9 sekunder til en lille gruppe, hvor sidste års italienske sejrherre Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) lige netop pressede sig forbi Tiesj Benoot.

Wellens sluttede for en måned siden som nr. 5 i Paris-Nice og har siden koncentreret sig om forberedelserne til de kommende klassikere. Han rundede sidste sæson af med at vinde det kinesiske WorldTour-løb Tour of Guangxi og indledte i år med at stryge til tops i et af de fire endags løb på Mallorca i slutningen af januar.

Derefter slog han til med etapegevinst og samlet triumf i Ruta del Sol, hvor en af hans kommende klassikermodstandere Jakob Fuglsang (Astana) blev nr. 4 slået med 30 sekunder.

Christopher Juul-Jensen viste igen fin form

I dagens styrkeprøvce viste Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) ganske som for nylig i Baskerlandet >Rundt, at han er i glimrende form. Kræfterne blev først og fremmes brugt i kollektivets tjeneste, da hans newzealandske holdkammerat Jack Haig længe var i udbrud sammen med Tosh Van der Sande.

Danskeren sluttede som nr. 57 med et minus på 1.25 minut, men placeringen giver ikke det rette billed af de forventninger, der er grund til at nære til ham i den nærmeste halve snes dage.

Kasper Asgreen (Quick-Step Floors) blev nr. 65 med et minus på 2.26 minutter, mens Aqua Blue Sport-holdkammeraterne Lasse Norman som nr. 82 og Casper Pedersen som nr. 91 var henholdsvis 7.57 og 9.18 minutter bagud.