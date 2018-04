Danskere fra andet geled stormer frem med succes på de franske landeveje Bredden i dansk cykelsport stilles flot til skue i etapeløb med seks mand i top-10 sammenlagt.

Foråret har budt på en stribe fornemme præstationer af danske aktører på den internationale cykelscenes højeste niveau, og i disse dage er en større flok rød-hvide ryttere fra andet geled i fuld gang med at bevise, hvilken imponerende bredde den hjemlige cykelsport kan mønstre.

Det sker i det fem dage lange franske etapeløb Tour du Loir-et-Cher, hvor de tre danske 3. divisionsmandskaber Team Virtu, Team coloQuick og Riwal CeramicSpeed er oppe mod 23 andre firmahold fra 12 nationer.

Og på den 178 km lange 3. etape fra Droué til Vendôme satte de nordiske gæster for alvor deres præg på løbet.

Fire danskere med i afgørende seksmands udbrud

Efter to etaper med massespurter splittedes feltet i dag totalt i den afsluttende fase, hvilket først og fremmest var danskernes fortjeneste, for blandt de seks mand, der skilte sig ud i front og holdt hjem til opgøret om sejren, var ikke færre end fire danskere.

De måtte dog se den rutinerede 30-årige franskmand Tony Hurel, der i adskillige år har kørt for manager Jean-Réne Bernaudeaus kollektiv Direct Energie, men nu repræsenterer Sojasun, suse af sted med triumfen.

Hurel var hurtigst i spurten og henviste Jonas Vingegaard (Team coloQuick) og Asbjørn Kragh Andersen (Team Virtu) til de to andre podiepositioner.

Tjekken Josef Cerny (Elkov-Author) tilkæmpede sig fjerdepladsen foran Emil Vinjebo (Team coloQuick) og den tidligere danske mester Alexander Kamp (Team Virtu).

Kamp sled for holdkammeraten i finalen

Sidstnævnte der vandt løbet sidste år, da han endnu var indehaver af dannebrogstrikoten, sled i finalen for holdkammeraten Asbjørn Kragh og satte 4 sekunder til, mens Patrick Clausen (Riwal CeramisSpeed) skilte sig ud fra den første store forfølgergruppe og krydsede stregen som nr. 7 med et minus på 11 sekunder.

De næste 30 ryttere, hvoriblandt Troels Vinther (Riwal CeramicSpeed), Mikkel Fröhlich Honoré (Team Virtu), juniorverdensmesteren Julius Johansen (Team coloQuick) og Daniel Lyhne (Team coloQuick) befandt sig, var 19 sekunder bagud, mens resten var spredt i større og mindre grupper.

Den hollandske indehaver af førertrøjen Johium Ariesen (Metec) satte 3.15 minutter til, og i det ny, overordnede billede, der nu tegner sig, er de danske deltagere i allerhøjeste grad også toneangivende, eftersom de besætter seks af pladserne i top-10.

Chefen begejstret for holdindsatsen

Efter Tony Hurel følger Vinjegaard med et minus på 4 sekunder, Kragh 5, Vinjebo og Kamp begge 8, mens Clausen som nr. 7 og Johansen som nr. 10 er henholdsvis 19 og 27 sekunder bagud.

Selv om det er Asbjørn Kragh og Alexander Kamp, der hos Team Virtu skiller sig ud i toppen af resultatlisten, er sportsdirektør Michael Skelde ikke mindst yderst tilfreds med den holdindsats, der blev leveret.

»Det var superflot kørt, og jeg er stolt af, at vi holdt fast i den plan, vi på forhånd havde lagt og udførte den«, siger Michael Skelde i en pressemeddelelse fra Team Virtu.

Niklas Larsen fyrede den af på grusvejsstigning

»Jakob Egholm udførte et kæmpearbejde med at bakke op om Asbjørn og Alexander, og den overordnede ide var, at vi ville gøre forskellen på den grusvejsstigning, som vi regnede for et afgørendee punkt på rundstrækningen til sidst«.

»Her fyrede Niklas Larsen den af i front, så alt eksploderede bag ved ham, hvorefter Mikkel Fröhlich Honoré tog den sidste del af slæbet«.

»I finalen var det op til Alexander at lukke hullerne, når der blev angrebet, mens Asbjørn skulle tage sig af spurten, men den blev bare en smule for lang«.

Mulighed for samme danske dominans som sidste år

Med dagens indsats øjnes muligheden for, at slutklassementet kan blive ligeså dansk domineret som sidste år.

Da sejrede Alexander Kamp efter at have vundet næstsidste etape og erobret førertrøjen, mens Troels Vinther, den stadig skadede Rasmus Guldhammer (Team Virtu) og Jonas Vingegaard fulgte på de næste pladser, og Nicklas Amdi Pedersen fra det nu lukkede Giant Castelli blev nr. 8.