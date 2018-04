Chris Froome knækkes af ny magtfuld Astana-opvisning i Giro-eksamen Den britiske etapeløbsstjerne blev nr. 5 på 1. etape i Tour of the Alps, som vandtes af spanieren Pelle Bilbao.

Efter to etapeløb i denne sæson - Ruta del Sol og Tirreno-Adriatico – hvor han langt fra har levet op til sit vanlige niveau, gik den firedobbelte Tour de Franbce-vinder og regerende Vuelta a España-konge Chris Froome (Team Sky) i dag i gang med det første fag i den eksamen, der leder frem til hans meget omdiskuterede deltagelse i Giro d’Italia fra 4. maj.

Og den 32-årige brite slap så afgjort fra den 134,5 km lange indledende etape fra Arco til Folgaria i det traditionelle Giro-forberedelseseløb Tour of the Alps – tidligere Giro del Trentino – med skindet på næsen.

Dog måtte også han ligesom søndagens aktører i Amstel Gold Race bøje sig for en markant Astana-overmagt, som mundede ud i, at spanieren Pelle Bilbao kom alene og sejrrigt til mål 6 sekunder foran landsmanden og holdkammeraten Luis León Sanchez, der fulgtes til vejs ende med et af de mange colombianske stortalenter, 20-årige Ivan Sosa (Androni-Sidermec).

Bilbao angreb på nedkørsel

Chris Froome måtte i den efterfølgende gruppe på seks mand se sig overtrumfet af franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) og besatte således femtepladsen foran italieneren Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), newzealænderen George Bennett (Lotto-Jumbo), italieneren Giulio Ciccone (Bardiani-CSF) og belgieren Ben Hermans (Israel Cycling Academy).

Efter at en lille eksklusiv frontgruppe havde skilt sig ud på vej op ad den sidste store stigning Serrada, tog Bilbao chancen på den korte efterfølgende nedkørsel med 3 km til mål, og ingen kunne i tide besinde sig til at sætte efter ham.

Det var den 28-årige spanierens første sejr, siden han i 2016 slog til på en etape i Tyrkiet Rundt, mens han endnu repræsenteredes hjemlandets 2. divisionshold Caja Rural.

Sejren fremkaldte også sorgfyldte minder

I Astana-lejren fremkaldte Bilbaos triumf både umiddelbar jubel og eftertænksomme, sorgfyldte minder.

Det var nemlig i Tour of the Alps, italieneren Michele Scarponi sidste år sejrede ligeledes på 1. etape til Innsbruck, og det skulle vise sig at blive hans sidste herlige øjeblik.

Umiddelbart efter at det italienske arrangement var overstået, blev Scarponi nemlig kørt ned og dræbt under en træningstur, og helt naturligt dedikerede Pella Bilbao da også sin sejr til sin afdøde holdkammerat.

Der skabtes allerede på dagens etape ret stor spredning, men det ventes, at den blive rendnu mere udtalt i morgen, når rytterne slutter af i Alpe di Pompeago i 1.750 meters højde efter en 7,7 km lang klatretur, der byder på en gennemsnitlig stigningsprocent på 9,8.