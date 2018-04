Hattrick af Astana, mens Chris Froome kommer til kort i skrap bjergfinale Colombianeren Miguel Angel Lopez vandt 2. etape i Tour of the Alps, hvor hans 20-årige-landsmand Ivan Sosa erobrede førertrøjen.

Trods hidsigt satsende i finalen lykkedes det heller ikke på 2. etape i Tour of the Alps den britiske etapeløbsstjerne Chris Froome at hale sæsonens første gevinst i hus.

Og atter blev den 32-årige Team Sky-kaptajn sat på plads af det kasakhiske Astana-mandskab, som på forrygende vis fuldendte det hattrick, som Michael Valgren indledte i søndags i Amstel Gold Race, og spanieren Pelle Bilbao videreførte i går i det italienske arrangement.

På dagens 146,5 km lange færd fra Lavarone til Alpe di Pampeago i 1.750 meters højde triumferede den 24-årige colombianer Miguel Angel Lopez, da en håndfuld af de formodede hovedpersoner i det kommende Giro d’Italia serverede en herlig forsmag på, hvad der kan være i vente i den tre uger lange italienske rundtur fra 4. maj og frem.

Froome angreb forgæves

Froome prøvede ellers at overrumple rivalerne i den lille, eksklusive frontgruppe ved 1.000 meter mærket, men franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) var lynhurtigt på hjul fulgt af Lopez, det nyopdukkede colombianske stortalent Ivan Sosa (Androni-Sidermec) samt italienerne Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) og Giulio Ciccone (Bardiani-CSF).

Den firedobbelte Tour de France-vinder og regerende Vuelta a España-konge åbnede også selve spurten, men straks svarede Lopez igen med et uimodståeligt antrit i den modsatte side af vejen.

Colombianeren fik det nødvendige hul og kunne jublende strække armene i vejret lidt over en længde foran Pinot og Sosa, mens Froome satte 4 sekunder til på fjerdepladsen.

Indehaveren af førertrøjen Pelle Bilbao kæmpede sig i mål som nr. 20 med et tidstab på 1.25 minut, og i det hele taget blev der vendt grundigt op og ned på klassementet, hvor top-10 nu ser således ud: 1. Sosa, 2. Pinot 6 sekunder, 3. Lopez samme tid, 4. Froome 16, 5. Pozzovivo 19, 6. Ciccone 26, 7. Jan Hirt (Astana) 36, 8. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) 43, 9. Fabio Aru (UAE Team Emirates) 50, 10. Bilbao 1.17.

Sky tog kommandoen på finalebjerget

Som ventet var det på den 7,7 km lange og meget stejle finalestigning op til Alpe di Pampeago i 1.750 meters højde, at det afgørende slag udkæmpedes mellem podiekandidaterne.

Ved foden satte hele Sky-mandskabet sig bagerst, og som det så ofte før er set, virkede det, som om Froome var i vanskeligheder.

Det var dog langt fra tilfældet, for efter at have fundet ind i den ønskede rytme avancerede hele truppen støt og roligt frem til fronten, hvorefter Froome og Co. længe styrede begivenhederne.

Den sidste til at sætte tempoet foran kaptajnen var franskmanden Kenny Elissonde, og han sørgede for, at gruppen reduceredes markant. Alt var tydeligvis lagt op til en offensiv fra Froomes side, men da den blev sat ind, var konkurrenterne altså ikke til at ryste af.

Sæsonens anden sejr til Lopez

For Miguel Angel Lopez, der er udset til rollen som Astanas kaptajn i Giro d’Italia, var det sæsonens anden sejr, efter at han for nøjagtig to måneder siden slog til på kongeetapen til Green Mountain i Tour of Oman.

Her sluttede han på andenpladsen sammenlagt 11 sekunder efter sin kasakhiske holdkammerat Alexey Lutsenko.