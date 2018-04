Jakob Fuglsang knækket i superholdets nye storslåede opvisning

Men Vanenderts motor gik ud – han sluttede på 11. pladsen med et minus på 45 sekunder – og heller ingen andre kunne hamle op med Bob Jungels, der kunne juble over karrierens uden sammenligning fornemste bedrift.

Træt, bevæget og stolt

»Jeg er både træt, bevæget og meget stolt«, sagde luxembourgeren, der havde angrebet på nøjagtigt samme sted, som landsmanden Andy Schleck gjorde det for ni år siden og ligeledes sejrede.

»Det var meget tidligt at stikke, men egentlig var det jo også meningen, at jeg skulle have banet vejen for vores kaptajn Alaphilippe. Men da ingen for alvor jagtede mig, var det blot om at give alt, hvad jeg havde i mig«.

Jungels satte med pragtpræstationen et storslået punkt for superholdet Quick-Step Floors’ forrygende forår. 27 sejre er det blevet til med 12 forskellige ryttere og blandt gevinsterne er to Monumenter – Flandern Rundt ved Niki Terpstra og Liège-Bastogne-Liège – samt yderligere tre store endagsløb på WorldTouren.

22-årig dansker med i tidligt udbrud

Livlig aktivitet straks fra start mundede ud i etableringen af et udbrud på ni ryttere, hvor U23-europamesteren Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) udgjorde det danske islæt.

Han havde selskab af sin britiske holdkammerat Mark Christian, belgierne Loïc Vliegen (BMC), Antoine Warnier (WB-Aqua Protect), Mathias Van Gompel (Sport Vlaanderen) og Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) samt den franske trio Anthony Perez (Cofidis), Paul Ourselin (Direct Energie) og Florian Vachon (Fortuneo-Samsic).

Forspringet lå meget længe på mellem 4 og 5 minutter, og i feltet var det Lotto Soudal og UAE Team Emirastes, der indledningsvis viste størst interesse for at holde feltet i snor.