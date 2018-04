Fuglsang dropper DM, men stiler højt igen fra i dag i schweizisk WorldTour-løb Den danske etapeløbsstjerne håber at kunne lave et resltat i Tour de Romandie for at få bekræftet sin form.

Fuldstændig ifølge planen går Jakob Fuglsang efter blot en døgns pause oven på Liège-Bastogne-Liège i dag i gang med det seks etaper lange WorldTour-løb Tour de Romandie i den vestlige del af Schweiz.

Det er en ændring i forberedelserne frem mod Tour de France i forhold til de to seneste år, hvor han ikke deltog, og i det hele taget hører begivenheden ikke til dem, den 33-årige dansker har frekventeret flittigst i karrieren.

Tre starter er det blevet til med den samlede syvendeplads i 2014 som det bedste udbytte. Året efter blev han nr. 17, mens han udgik i sit første forsøg i 2012.

Savner resultatet, der bekræfter formen

»Selv om jeg har en god fornemmelse af formen, vil det være dejligt med et resultat, der bekræfter det, og det går jeg efter nu her i Schweiz«, siger Jakob Fuglsang, hvis næste opgave efter den aktuelle er sæsonens anden højdetræningslejr på Tenerife.

Derefter står »kun« Schweiz Rundt på programmet inden det altoverskyggende mål Tour de France fra 7. juli på programmet.

Teoretisk kunne de danske mesterskaber på Lolland-Falster fra 28. juni til 1. juli også udgøre en del af opladningen til Touren, men sådan bliver det ikke.

Har VM i Innsbruck i kikkerten

»Nej, det er udelukket. Jeg kommer ikke hjem for at køre DM. Jeg har lige inden været på en rekognosceringstur i Alperne, så kampen om dannebrogstrikoten indgår ikke i planerne«, understreger den 33-årige dansker.

Derimod er han absolut tændt på at satse ved VM i Innsbruck i slutningen af september, uden at han dog endnu har stiftet nærmere direkte bekendtskab med ruten, men ud fra beretninger har indset, at den kunne ligge ganske fint til ham.

Foreløbig gælder det Tour de Romandie, hvor deltagerne lægger ud i dag med en 4 km enkeltstart i Fribourg på en snørklet rute, der rundes af med en stigning på omkring 75 højdemeter den sidste km.

Roglic sidder med stærke kort

Løbet rummer endnu et kort bjergtemporidt, og umiddelbart synes det at favorisere sloveneren Primoz Roglic (Lotto- Jumbo) - vel at mærke hvis han stiller op i samme form, som da han i begyndelsen af måneden sejrede sammenlagt i Baskerlandet Rundt.

Her deltog også sidste års vinder af det schweiziske arrangement, australieren Richie Porte (BMC), men uden succes, idet han måtte udgå.

Porte tronede i 2017 på podiet i Lausanne sammen med englænderen Simon Yates (Mitchelton Scott), der ikke er med denne gasng, og Roglic, som var slået med henholdsvis 21 og 26 sekunder.

Tre danskere er til start

Af andre kandidater til topplaceringer i den aktuelle kappestrid kan nævnes waliseren Geraint Thomas, der hos Team Sky har selskab af blandt andre colombianeren Egan Bernal, som vender tilbage efter at være styrtet på sidste etape i Volta a Catalunya for en måned siden.

De formstærke brødre Ion og Gorka Izagirre fører an hos Bahrain-Merida, ireren Dan Martin er kaptajn hos UAE Team Emirates, og så dukker sloveneren Simon Spilak, der har tradition for at klare sig godt netop i Schweiz, op hos Katusha-Alpecin.

Jakob Fuglsang og holdkammeraten Jesper Hansen udgør sammen med Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) det danske islæt i Tour de Romandie.