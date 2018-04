Jublende vinder melder klart ud: Nu handler alt om at hjælpe Jakob Omar Fraile sikrede Astana sæsonens 14. sejr i Tour de Romandie, hvor Fuglsang er holdets trumf i klassementet.

Midt i sin overvældende jubel over at have sikret sig en flot sejr på den 166,6 km lange 1. etape i WorldTour-løbet Tour de Romandie fra Fribourg til Delémont, var den 27-årige spanier Omar Fraile (Astana) ikke i tvivl om, hvad hans videre rolle i den schweiziske opgave bliver.

»Overordnet handler det om at hjælpe Jakob på lørdagens kongeetape. Han er virkelig godt kørende, og holdet satser på, at han opnår et topresultat i det samlede klassement«, sagde Omar Fraile i det officielle sejrsinterview med henvisning til Astanas danske kaptajn Jakob Fuglsang.

Denne var med hjem i det første store felt på 53 af de 131 fuldførende ryttere, hvor Omar Fraile med en eksplosiv forcering slog til i finalen.

Colbrelli slået med over en længde

Spanieren distancerede italieneren Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) med lidt over en længde, mens den portugisiske eksverdensmester Rui Costa (UAE Team Emirates), franskmanden Rudy Mollard (Groupama-FDJ) og spanieren Gorka Izagirre (Bahrain Merida) fulgte på de næste pladser.

»Jeg vidste, at Colbrelli i førergruppen var den hurtigste i spurten, så derfor forsøgte jeg at få hjul på ham, og det lykkedes jo perfekt«, konstaterede Omar Fraile, der noteredes for sin anden gevinst i denne sæson, efter at han for små tre uger siden også var først over stregen på en etape i Baskerlandet Rundt.

»Det var en fordel, at vi sluttede af med to omgange på en rundstrækning, så jeg havde mulighed for at se opløbet, inden det blev alvor«.

»De sidste 300 meter gik det let opad, og da Colbrelli valgte at køre en lang spurt, fordi Rudy Mollard var på vej til at overrumple os alle sammen, udviklede det sig fuldstændig, som jeg kunne ønske mig«.

Ni forskellige ryttere bag Astanas 14 sejre

Frailes triumf blev en ny understregning af, at Astana er inde i en forrygende periode, hvor ni forskellige ryttere nu har sørget for tilsammen 14 sejre.

Det har kun supersuveræne Quick-Step Floors med 27 og Team Sky med 15 gjort bedre af de 18 mandskaber med WorldTeam-licens, mens Movistar ligeledes er noteret for 14.

Jakob Fuglsang holdt sig godt med fremme i etapens afsluttende fase uden dog at blande sig i spurten, og han registreredes i mål som nr. 36, mens holdkammeraten og landsmanden Jesper Hansen blev nr. 43.

I det samlede klassement avancerede Fuglsang 26 positioner, så han nu er nr. 34, men han har stadig et minus på 24 sekunder at slæbe rundt på fra gårsdagens prolog.

Fuglsangs rivaler allerede til tops

Og det er belastende, fordi hans formodede rivaler til de endelige topplaceringer allerede har indtaget de forreste pladser i køen.

Gårsdagens australske prologsejrherre Michael Matthews (Team Sunweb) kunne ikke klare den 2. kategoristigning, som rundstrækningen omfattede, og han satte 5.14 minutter til.

Førertrøjen blev overtaget af den slovenske vinder af Baskerlandet Rundt Primoz Roglic (Lotto-Jumbo), og den resterende del af topå-10 i klassementet ser således ud: 2. Rohan Dennis (BMC) samme tid, 3. Geraint Thomas (Team Sky) 4 sekunder, 4. Diego Rosa (Team Sky) 5, 5. Pierre Latour (AG2R) samme tid, 6. Gorka Izagirre 9, 7. Egan Bernal (Team Sky) 10, 8. Jonathan Castroviejo (Team Sky), 9. Pierre Rolland (EF Education First) begge samme tid, 10. Richie Porte (BMC) 13.