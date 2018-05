21-årig dansk cykelkomet stormer mod større forhold efter ny imponerende triumf Niklas Larsen slog sejrrigt til med soloangreb 2 km fra mål på førstedagen af fransk etapeløb.

To døgn efter at have triumferet i U23-udgaven af Eschborn-Frankfurt dokumenterede det 21-årige danske supertalent Niklas Larsen (Team Virtu Cycling) atter, at han har ramt storformen, da han med et solofremstød inden for de sidste 2 km kom sejrrigt til mål på den 143,3 km lange 1. etape fra Charvieu-Chavagneux til Chateauvilain i Rhône-Alpes Isère Tour.

Således synes den unge himmelstormer, der allerede har OL-, VM- og EM-medaljer på banen i trofæsamlingen, for alvor at have fået landevejsbenene til at fungere efter vinterens strabadser på velodromerne, og han styrer på hastig kurs med større forhold end de, han i øjeblikket arbejder under på Bjarne Riis’ og Lars Seiers kontinentalmandskab.

Vil gerne op på næste niveau

»Jeg vil meget gerne op at køre på det næste niveau, og efter at have trænet godt gennem en lang periode føler jeg, at jeg har fundet ind i den helt rigtige rytme«, siger Niklas Larsen i en pressemeddelelse fra Team Virtu.

Og heller ikke i sejrsintviewet med det franske netmedie directvelo, lægger danskeren skjul på sin begejstring over sin aktuelle situation.

»Det var stort for mig at vinde i Frankrfurt, men det her er endnu større, fordi der ikke er tale om et U23-løb. Her er jeg oppe mod ryttere, der er vant til at værte med i væsentligt større arrangementer, end jeg er, og det fortæller mig , at jeg er på rette vej«, konstaterer Niklas Larsen.

Fire 2. divisionshold til start

Rhône-Alpes Isère Tour har deltagelse af 26 mandskaber, og heraf hører de fire – franske Delko-Marseille og Fortuneo-Samsic, belgiske Wanty-Groupe Gobert samt spanske Caja Rural – hjemme i 2. division eller et trin højere oppe i hierarkiet end Team Virtu.

Niklas Larsen ser forståeligt nok ud til at befinde sig glimrende i denne situation.

Niklas Larsen var med i en gruppe på 12 ryttere, der hentede to udbrydere, australieren Scott Bowden (Benelong-SwissWellness) og italieneren Michele Gazzara (Sangemi-MGKvis), 6 km fra mål, og på den sidste stigning med cirka 2 km tilbage tog Niklas Larsen så chancen og stak alene.

»Jeg følte mig rigtigt godt kørende, og lige inden bjergspurten angreb jeg. Jeg kørte solo til stregen, og det var bare helt perfekt«, fastslår Niklas Larsen, der i mål havde et forspring på 2 sekunder til den 10 år ældre belgier Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert) og 4 til den 33-årige østriger Markus Eibegger (Team Felbermayr).

Fører nu med 6 sekunder

Derefter fulgte en gruppe på fem mand yderligere 2 sekunder efter anført af den kroatiske veteran på 39 år Radoslav Rogina (Adria Mobil), der for kort tid siden sluttede som nr. 4 i Kroatien Rundt.

Team Virtu havde Jesper Schultz i mål som nr. 39 i en gruppe, der med et minus på 19 sekunder besatte placeringerne fra nr. 13 til og med 51.

Den tilbagevendte Rasmus Guldhammer og Torkil Veyhe var 4.32 minutter bagud som nr. 75 og 76, mens Mikkel Frölich Honoré blev nr. 101 af de 125 fuldførende 9.35 minutter efter holdkammeraten.

I kraft af bonus fører Niklas Larsen nu sammenlagt med 6 sekunder til Baugnies og 10 til Eibegger.

Nu handler det om maksimal opbakning

Sportsdirektør Michael Skelde var naturligt nok ovenud begejstret for dagens udbytte.

»Niklas satte i dag en tyk streg under, at han er på sit højeste niveau nogensinde på landevejen«, lyder det fra en yderst tilfreds Michael Skelde.