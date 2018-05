Ensom Magnus Cort må bøje sig for overmagten efter flot, men håbløs fight OL-guldvinderen Greg Van Avermaet sejrede sammenlagt i Tour de Yorkshire, mens Astanas danske håb dumpede ned på 19. pladsen.

Efter to jubeldage på de engelske landeveje måtte Magnus Cort (Astana) trods en sej og beundringsværdig fight indkassere et sviende nederlag på den afsluttede 189,5 km lange kongeetape i Tour de Yorkshire.

Iført løbets blå førertrøje stred den 25-årige dansker uden holdkammerater, der havde måttet opgive at følge ham på de sidste af de talrige, små hidsige stigninger i det stærkt kuperede terræn.

Cort nåede først til mål som nr. 32 i en gruppe, der mistede 2.11 minutter til den imponerende franske vinder Stephane Rossetto (Cofidis), der førte et 120 km lange soloudbrud succesrigt til ende, men var uden betydning i det overordnede regnskab.

Levede op til favoritværdigheden

Nok så vigtigt var det, at Magnis Cort satte 1.37 minutter til i forhold til de 10 ryttere, som med et minus på 34 sekunder var tættest på franskmanden, og i det selskab befandt sig alle danskerens værste konkurrenter i det samlede klassement.

Belgieren Greg Van Avermaet (BMC) vandt spurten i denne forfølgergruppe og nåede desuden i 11. time at leve op til sin overordnede favoritværdighed i det fire dage lange arrangement.

Den olympiske mester sluttede nemlig som samlet nr. 1 9 sekunder foran spanieren Eduard Prades (Euskadi), mens sidste års vinder belgieren Serge Pauwels (Dimension Data) på den tredje podieplads var 14 sekunder efter.

Magnus Cort dumpede helt ned som nr. 19 med et minus på 1.35 minutter.

Astana slidt op på stigningerne

Cort og Co. sattes meget tidligt på hårdt arbejde, da et større udbrud med en række godt placerede ryttere slap fri og hurtigt oparbejdede et stort forspring.

Det tvang Astana ud i en lang og udmarvende forfølgelse, og på de mange stigninger blev det kasakhiske mandskab simpelthen slidt op.

Med cirka 60 km tilbage befandt Cort sig alene, men nød en overgang godt af, at Dimension Data havde besluttet sig for at skrue farten i vejret i jagten på udbryderne.

På yderligere en hektisk klatretur 25 km fra mål sakkede danskeren agterud. Længe prøvede han at lukke hullet til Van Avermaet og de øvrige rivaler, men det var en håbløs opgav, og til sidst måtte han lade sig nøje med at nå til vejs ende i selskab med 13 andre slagne.

Andenplads til Niklas Larsen i Frankrig

Væsentligt tættere end Magnus Cort var 21-årige Niklas Larsen (Team Virtu Cycling) på at sikre sig en samlet etapeløbsgevinst, idet han efter den 171,7 km lange sidste etape fra Bourgoin-Jailleu til Charvieu-Chavagneu sluttede på andenpladsen i Rhône-Alpes Isère Tour.

Oven i købet noteredes den unge dansker for nøjagtig samme tid som den østrigske vinder Stephan Rabitsch (Team Felbermayr) efter at have bragt sig på højde med denne ved at vinde to bonusspurter undervejs,

Niklas Larsen var med i dagens første store udbrud på cirka 25 mand, og heriblandt var også Rabitsch. Danskeren slog til i de to første indlagte spurter og scorede dermed 6 sekunder, mens Rabitsch hentede 3, og dermed lå de to fuldstændig lige.

Herefter var det selve finalen, der blev afgørende, og mens franskmanden Yanis Yssaad (Caja Rural) vandt etapen, sluttede Niklas Larsen på 13. pladsen – én placering bag Rabitsch, hvilket gjorde udslaget i det endelige facit.

Alexander Kamp tæt på ny sejr i Norge

I det 162,2 km lange norske Grand Prix Ringerike var der ligesom i gårsdagens Grand Prix Sundvolden flot dansk repræsentation i finalen.

Atter var den tidligere nationale mester Alexander Kamp (Team Virtu Cycling) bedste dansker, og på den skrappe stigning op mod mål greb han modigt ud efter lykken med et kraftfuldt angreb.

Efter sejren døgnet inden måtte Kamp imidlertid i dag tage til takke med andenpladsen bag nordmanden Syver Wærsted (Uno-X), mens Troels Vinther (Riwal CeramicSpeed) og Jonas Vingegaard (Team coloQuick) blev henholdsvis nr. 4 og 5 i samme tid som vinderen.

På ottendepladsen satte Christoffer Lisson (BHS-Almeborg Bornholm) 19 sekunder til.