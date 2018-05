Cort jager barske minder på flugt med ny imponerende toppræstation Tour de France-direktør Christian Prudhomme klappede begejstret, da danskeren sikrede sig dobbelt hyldest i Tour de Yorkshire.

For et år siden lå Magnus Cort (Astana) lidende på asfalten i Scarborourgh med brud på både ribben og kraveben efter et voldsomt styrt i finalen på 1. etape i Tour de Yoerkshire.

Men i dag jog den 25-årige dansker på samme sted effektfuldt de barske minder på flugt, da han med en ny imponerende præstation styrkede sin samlede føring i det engelske arrangement.

Ganske vist måtte Cort på de sidste meter af den 184 km lange 3. etape fra Richmond til Scarborough se sig passeret af tyskeren Max Wahlscheid (Team Sunweb), men de 6 bonussekunder, andenpladsen indbragte, betød, at han lagde yderligere afstand til sine nærmeste konkurrenter i klassementet.

Van Avermaet nr. 8 i spurten

Således er Magnus Cort nu 10 sekunder foran nr. 2 den belgiske verdensstjerne Greg Van Avermaet (BMC), der i spurten blandt de 71 ryttere i første gruppe måtte tage til takke med ottendepladsen.

Inden den knaldhårde afsluttende etape til Leeds i morgen ser den resterende del af top-10 således ud: 3. Eduard Prades (Euskadi) 12 sekunder, 4. Serge Pauwels (Dimension Data) 16, 5. Colin Joyce (Rally Cycling) 21, 6. Robert Kiserlovski (Katusha-Aloecin), 7. Michael Storer (Team Sunweb) begge samme tid, 8. Brent Bookwalter (BMC) 27, 9. Stef Cras (Katusha-Alpecin), 10. Anthony Perez (Cofidis) begge samme tid.

Magnus Cort erobrede desuden den grønne førertrøje i pointkonkurrencen, og dermed blev det til to optrædener på podiet, hvor hans bedrifter applauderedes kraftigt af en storsmilende og tydelig begejstret Tour de France-direktør Christian Prudhomme, der er på besøg i Yorkshire for at følge, hvordan Amaury Sports Organisations britiske underafdeling klarer opgaven.

Og Prudhomme har al mulig grund til at være tilfreds med arrangementet, der følges af svulmende menneskemasser, som bringer tankerne hen på den ekstremt succesrige Tour de France-start i den samme region for fire år siden.

Hård finaleetape venter i morgen

»Med tanke på, hvordan det gik mig her sidste år, er det en helt speciel herlig oplevelse, at det nu går så fantastisk godt«, lød det i det officielle sejrsinterview fra Magnus Cort.

»Det blev en knaldhård afslutning på etapen, hvor BMC virkelig prøvede at sætte os under pres, men igen fik jeg meget flot støtte fra holdets side«.

»I selve spurten fik jeg hjul på englænderen Adam Blythe, der åbnede, men da Max Wahlscheid kom med og gik forbi, kunne jeg ikke svare igen«.

»Nu er jeg spændt på i morgen, for her er der ingen tvivl om, at jeg vil blive angrebet voldsomt. Det bliver svært at forsvare førertrøjen, men jeg fortsætter med at kæmpe til det sidste«.

Alexander Kamp sørger for sæsonens 16. danske sejr

Mens Magnus Cort måtte nøjes med at være lige ved i dag, kom dansk cykelsports 16. sæsonsejr i et pointgivende løb på den internationale terminsliste i hus på de norske landeveje.

Her afviste den tidligere danske mester Alexander Kamp (Team Virtu Cycling) nordmanden Carl Frederik Hagen (Team Joker Icopal), da de to nåede sammen til mål efter de 184 km i Grand Prix Sundvolden.

De skilte sig ud i den skrappe finale og havde 14 sekunder ned til de to nærmeste forfølgere i det stærkt spredte felt nordmanden Andreas Vangstad (Team Joker Icopal) og danske Jonas Vingegaard (Team coloQuick).

For 24-årige Alexander Kamp var det sæsonens første sejr, og den kommer direkte i kølvandet på en tre uger lang højdetræningslejr i Sierra Nevada, som han først vendte hjem fra for to dage siden.

Yderligere to danskere kæmpede sig ind i top-10, da de to BHS-Almeborg Bornholm-holdkammerater Rasmus Quaade og Martin Toft Madsen blev nr. 8 og 9 med et minus på 38 sekunder.