Magnus Cort knækker verdensstjerne med eksplosiv finish og scorer dobbelttriumf i England Den 25-årige dansker distancerer rivalerne i klatrefinalen på 2. etape i Tour de Yorkshire og erobrer førertrøjen.

Med et eksplosivt og uimodståeligt antrit på de sidste 150 meter af den 2 km lange, seje stigning op mod mål nærmest fløj Magnus Cort (Astana) forbi de tre sidste rivaler og drønede over stregen som vinder af 2. etape i Tour de Yorkshire fra Barnsley til Ilkley.

Og det var vel at mærke skrappe modstandere, den 25-årige dansker var oppe mod i finalen.

Således susede han forbi den belgiske verdensstjerne Greg Van Avermaet (BMC), der udgjorde den sidste trussel, men heller ikke han kunne stille noget op mod Corts imponerende forcering, og belgieren blev distanceret med så mange længder, at det nok kan undre, at der ikke registreredes tidsforskel mellem de to.

Frygtede, at stigningen ville være for hård

Nu fik både Van Avermaet, spanieren Eduard Prades (Euskadi) samt sidste års belgiske vinder Serge Pauwels (Dimension Data) samme tid som Cort, mens franskmanden Jonathan Hivert (Direct Energie) på fjerdepladsen i det totalt splittede felt førte an i en lille gruppe med et minus på 5 sekunder.

Magnus Corts forrygende bedrift betød også, at han erobrede førertrøjen, der har stort set samme farve som den Astana-trikot, han sædvanligvis optræder i, og det var da også en storsmilende dansker, der tronede på podiet som dagens hovedperson i det engelske arrangement, som hører ind under Tour de France-selskabet Amaury Sports Organisation.

»Egentlig frygtede jeg, at den afsluttende stigning ville være for hård for mig. Jeg kan godt lide finaler, hvor det går opad, men her var der tale om en tur på 2 km, og jeg var bange for, at det var lidt for meget«, sagde Magnus Cort i det officielle interview efter hyldesten.

»Jeg blev imidlertid kørt glimrende frem af mine holdkammerater, og derefter var det op til mig selv at klare resten«.

Vil gøre alt for at forsvare trøjen

»Jeg regnede med, at Van Avermaet sandsynligvis ville blive min farligste modstander, for BMC havde hele dagen arbejdet hårdt for at køre det tidlige udbrud ind og skabe samling«.

»Da det begyndte at stige for alvor, arbejdede jeg mig langsomt frem, og jeg var glad for, at ingen forsøgte at angribe, for jeg er ikke sikker på, jeg ville have kunnet svare igen«.

»Da der manglede 500 meter begyndte jeg at tro på, der kunne ske noget stort. Jeg ventede og ventede og med 150 m tilbage trådte jeg så an, og heldigvis strøg jeg direkte forbi de andre«.

»Det er en herlig fornemmelse, og nu vil vi gøre alt for at forsvare trøjen de to sidste dage. Jeg ved, det bliver svært, og specielt søndag venter en skrap etape, men vi er indstillet på at kæmpe maksimalt. «

Anden sejr i denne sæson

Top-10 sammenlagt ser efter dagens etape således ud: 1. Cort, 2. Van Avermaet 4 sekunder, 3. Prades 6, 4. Pauwels 10, 5. Colin Joyce (Rally Cycling) 15, 6. Robert Kiserlovski (Katusha-Alpecin), 7. Hivert, 8. Michael Storer (Team Sunweb) alle samme tid, 9. Brent Bookwalter (BMC) 21, 10. Stef Cras (Katusha-Alpecin) samme tid.

Det var Magnus Corts anden sejr i denne sæson, efter at han midt i februar slog til på en etape i Tour of Oman.

Samtidig var det Astanas gevinst nr. 16, og det kasakhiske kollektiv deler nu andenpladsen på vinderlisten med Movistar og Team Sky efter Quick-Step Floors, der topper med 27.