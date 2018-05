Ung komets ny suveræne WorldTour-triumf sender spændende Tour de France-signaler Colombianeren Fernando Gaviria var urørlig i spurten på 5. etape i Tour of California.

Skulle nogen være i tvivl om, hvem der er den stærkeste sprinter i det felt af særdeles skrappe afsluttere, som præsenteres i WorldTour-løbet Tour of California, leverede den 23-årige colombianer Fernando Gaviria (Quick-Step Flors) i nat dansk tid et meget overbevisende svar.

I finalen på den 176,5 km lange 5. etape fra Stockton til Elk Grove diskede den unge sydamerikaner op med en gentagelse af bedriften fra 1. etape, da han efter et perfekt forarbejde fra holdets side åbnede spurten med cirka 200 m tilbage og overlod rivalerne til at kæmpe om de sekundære placeringer.

Ligesom i Long Beach susede australieren Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) over stregen på andenpladsen lige foran verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe), som synes at få svært ved at få øget sin imponerede samling på 16 etapesejre ved dette besøg i Californien.

Skal debutere i Tour de France

Spurtopgørene i solskinsstaten er ekstra interessante, fordi så mange af de tilstedeværende sprintere om et par måneder er i fuld gang med dysterne i Tour de France, hvor Fernando Faviria er tiltænkt debut.

»Der er endnu lang tid til Touren, og vi har meget arbejde for an os«, lød det forsigtigt fra Gaviria, da emnet blev bragt på bane ved pressemødet efter gevinsten.

Sikkert er det imidlertid, at den unge sydamerikaner, der nu er oppe på seks sæsonsejre, får styrket sin i forvejen ganske veludviklede selvtillid yderligere, inden det går løs på de franske landeveje.

Kasper Asgreen tog det hårde slæb

»Det var meget vigtigt for mig at vinde i dag, fordi holdet på hele etapen havde leveret et fantastisk job. Jeg var simpelthen nødt til at betale tilbage«, siger Gaviria til det belgiske mandskabs hjemmeside.

De to debutanter ecuadorianeren Jhonatan Narvaez og den danske U23-europamester i enkeltstart Kasper Asgreen tog det store slæb undervejs i jagten på fem udbrydere, og da det var vellykket overstået ved 1.000 meter mærket, sørgede belgieren Iljo Keisse, colombianeren Alvaro Hodeg og til sidst argentineren Maximiliano Richeze for så godt som muligt at styre Gaviria gennem virvaret i finalen.

»Afslutningen i dag vanvittig med det høje tempo, der blev sat på de sidste 20 km for at hente udbryderne«, konstaterer Gaviria.

»Ydermere skete der et styrt, da der manglede 4-5 km, men heldigvis sad jeg helt fremme, da de væltede bag mig, så jeg ikke var i nærheden«.

»Jeg koncentrerede mig om at følge Richezes hjul, for han er en ekspert til at manøvrere i den slags situationer, og jeg blev da også afleveret fuldstændig perfekt«.

Cavendish og Kittel med maskinskade

Mens både briten Mark Cavendish (Dimension Data) og tyskeren Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) blev slået ud af maskinskade i den afsluttende fase, måtte yderligere en af de forventede hovedpersoner i Tour de France-massespurterne den norske europamester Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) tage til takke med niendepladsen.

Som ventet skabte etapen ingen væsentlige ændringer i det samlede klassement, og inden den med spænding imødesete 196 km lange kongeetape fra Folsom til South Lake Tahoe ser top-10 således ud:

1. Tejay Van Garderen (BMC), 2. Egan Bernal (Team Sky) 23 sekunder, 3. Daniel Martinez (EF Education First) 37, 4. Adam Yates (Mitchelton Scott) 1.07 minut, 5. Teo Geoghegan Hart (Team Sky) 1.15, 6. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) 1.29, 7. Brandon McNulty (Rally Cycling) 2.08, 8. Laurent De Plus (Quick-Step Floors) 2.13, 9. Kristjan Durasek (UAE Team Emirates) 2.15, 10. Brent Bookwalter (BMC) 2.34.

De to danske deltagere Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) var i mål med beskedne tidstab på henholdsvis 27 sekunder og 1.00 minut.

Sammenlagt ligger Asgreen nr. 31 med et minus på 9.00 minutter, mens Bjerg som nr. 82 er 30.26 minutter bagud.