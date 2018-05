21-årigt klatrefænomen stormer mod tinderne som afløseren for Chris Froome Colombianeren Egan Bernal er tilbage i førertrøjen i Tour of California efter imponerende sejr på kongeetapen.

Mens den 32-årige brite Chris Froome slås med strabadserne i Giro d’Italia, kan hans britiske arbejdsgiver Team Sky fryde sig over at have en oplagt afløser på vej i det 11-år yngre colombianske klatrefænomen Egan Bernal, som i nat dansk tid tilbageerobrede førertrøjen på kongeetapen i WorldTour-løbet Tour of California.

Efter midlertidigt at have afgivet den samlede førsteplads til den rutinerede amerikaner Tejay Van Garderen (BMC) eliminerede den unge sydamerikaner i nat dansk tid med en imponerende offensiv sit handikap i den afgørende fase af næstsidste dagens 196 km lange færd fra Folsom til South Lake Tahoe, og nu kan kun sort uheld spænde ben for, at han hyldes øverst på podiet som endelig vinder efter det afsluttende gadeløb i Sacramento.

Angreb på skrap stigning

Lidt over halvvejs oppe ad den 12,7 km lange klatretur på Daggett-stigniningen i 1. kategori satte Bernal sit definitive fremstød end og sagde farvel til Van Garderen og sin skotske holdkammerat Teo Geoghegan Hart, der var hans eneste tilbageværende ledsagere.

Fra toppen i 2.235 meters højde resterede endnu 10 km, hvoraf det de sidste 1,7 atter gik til vejrs mod målet 2.022 meter over havets overflade, og denne færd udviklede sig til ét langt triumftog for Egan Bernal, der ikke et øjeblik viste tegn på krise.

Tværtimod øgede han konstant, og i mål var han 1.26 minut foran den nærmeste forfølger englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott), der nu er ved at anlægge skæg og dermed kan skelnes fra sin tvillingebror Simon, som udfolder sig så succesrigt i Giroen.

Van Garderen holdt fast i andenpladsen

Tejay Vangarderen, der havde fightet bravt for at forsvare sin position, krydsede stregen som nr. 7 med et minus på 1.38 minut, men satte trods alt ikke mere til, end at han kun degraderedes til andenpladsen.

Top-10 ser inden finaleetapen i Californiens hovedstad således ud: 1. Bernal, 2. Van Garderen 1.25 minut, 3. Daniel Martinez (EF Education First) 2.14, 4. Yates 2.16, 5. Geoghegan Hart 2.28, 6. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) 3.01, 7. Brandon McNulty (Rally Cycling) 3.28, 8. Laurens De Plus (Quick-Step Floors) 3.50, 9. Kristjan Durasek (UAE Team Emirates) 3.59, 10. Mathias Frank (AG2R) 4.01.

På en dag, da verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe) satte 17 minutter til, og den sidste store gruppe på godt 30 ryttere noteredes for et minus på 25.14 minutter, klarede de to danske debutanter i løbet Kasper Asgreen (Quick-Step Floors) og Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) sig pænt i mål henholdsvis 9.38 og 10.15 minutter efter Bernal,

Asgreen er sammenlagt 18.25 minutter bagude som nr. 33, mens Bjerg, der avancerede 25 pladser, er 40.28 minutter efter som nr. 59 blandt de 112 resterende deltagere i løbet.