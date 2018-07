Danskeren på podiet: Jamen, jeg har jo ikke vundet noget

Efter indtil i går blot at have været en i mængden af aktører i det store Tour de France-show, var den ambitiøst slidende gut fra Middelfart Søren Kragh Andersen sidst på eftermiddagen en af de udvalgte, der måtte udsætte hjemturen til hotellet for at optræde som en af hovedpersonerne i podieseancen og det efterfølgende interviewcirkus i området bag tribunerne, hvor medierne dagligt venter på indehaverne af løbets førertrøjer.

Dem havde Søren Kragh Andersen kæmpet sig ind iblandt, da colombianeren Fernando Gaviria, der kørte i ungdomskonkurrencens hvide trikot på denne 3. etape, ikke kunne følge med Quick-Step Floors-kollektivet i det 35,5 km lange holdløb, mens danskeren bidrog til at sikre Team Sunweb en 5. plads.

Fører med 1.08 minut til Egan Bernal

Det betød, at Søren Kragh strøg til tops i den kappestrid, der er forbeholdt de ryttere i feltet, som er født efter 1. januar 1993, og han har nu på førstepladsen 1.08 minut ned til colombianeren Egan Bernal (Team Sky), mens landsmanden Magnus Cort (Astana) er 1.22 efter som nr. 3.

På spørgsmålet, om det her ikke var et af de største øjeblikke i hans karriere, var Søren Kragh i første omgang ikke helt klar over, hvad han skulle svare.

»Jamen, jeg har jo ikke vundet noget rigtigt, så det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til«, lød det med et smil og den typiske beskedenhed, der præger den 23-årige fynbo, når han ikke udfolder sig på cyklen.

Har altid drømt om at lave resultater på højeste niveau

Efter lige have have tænkt sig om en ekstra gang, kunne Søren Kragh nu godt se, at det ikke var en helt almindelig dag i hans cykeltilværelse.

»Selvfølgelig er det noget specielt at stå på podiet i verdens største cykelløb. Jeg har altid drømt om at være med og lave resultater på højeste niveau, og jeg er helt ellevild glad for at have erobret trøjen«.

»Faktisk var den ikke for alvor inde i mine tanker, før nogen i bussen sagde, at jeg da vist var ved at være tæt på. Så gik det op for mig, at der var noget i gære«.

Verbale roser fra holdkaptajnen

Søren Kragh Andersen får store verbale roser med på vejen af sin hollandske holdkaptajn den tidligere Giro d’Italia-vinder Tom Dumoulin, der betegner danskeren som en af de helt store motorer lige netop i holdløbet.

»Jeg synes, at vi kørte et virkelig godt løb, og at vi fandt ind i en rytme som den, der sidste år gjorde os til verdensmestre i Bergen. Nu bagefter er det da herligt, at der så var en ekstra belønning til mig«, siger Søren Kragh Andersen, der ikke gør sig nogen illusioner om, at der i den resterende del af løbet bliver store chancer for at jagte personlig succes.

»Den frie rolle, jeg har mulighed for at få, fik jeg sådan set i dag. Nu vender de vante opgaver tilbage, hvor det handler om at passe på Dumoulin i klassementet og prøve på at hjælpe Michael Matthews frem i spurterne. Men det indebærer jo også, at jeg helst selv skal være med forude, så måske kan det medføre, at jeg beholder trøjen nogle dage endnu«, lyder det fra danskeren, der fik sit store gennembrud for nylig med etapesejr i Tour de Suisse.